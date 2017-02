Colocación de la bala en un rifle de caza - Especial cazadores

Las reacciones de un animal al ser herido pueden orientar al cazador en cuanto al lugar del impacto. Con un disparo al abdomen, el animal puede caer, tropezar o saltar y luego levantarse y salir corriendo, a veces bastante erráticamente. Si se impacta sobre el corazón, los pulmones o las arterias que rodean a ambos, puede tropezar o saltar y luego correr precipitadamente hasta caer muerto. También puede salir corriendo como si estuviese completamente ileso, solo para derrumbarse a una cierta distancia. Un punto para recordar cuando se cazan especies peligrosas es que si el animal cae inmediatamente, es posible que no esté muerto, quizás la bala haya causado una conmoción cerebral temporal. Siempre conviene acercarse a estos animales desde atrás y colocar otro disparo detrás de la cabeza como precaución.

Las ventajas son básicamente las mismas también aunque podría ocasionarse alguna lesión en la carne del cuello, especialmente cuando el impacto es bajo y atraviesa el hueso. Un disparo “rasante” al cuello no causa lesiones serias.

Hoy tratamos un tema que muchos, o hasta el punto que conocemos, no dominan al completo; y esa es la correcta colocación de la bala en un rifle de caza. En primer lugar, cabe destacar que el efecto de un disparo al cuello es similar al del disparo a la cabeza , por ejemplo, que el animal caiga muerto en seco.

