Nosaltres els delinqüents

Dijous, 5.10.2017. 20:15 h

Diran de tu que ets un delinqüent. Diran de tu, que durant anys has estat absort en una espiral manipuladora, en una societat crispada i violenta, que t'ha inculcat sentiments antiespanyols. A tu, que veies el serial de la tarda a TV3, i la sàtira de Polònia, i vas créixer amb Gran Hermano o les Mamachicho.



Diran de tu que vas perseguir al que parlava en castellà, el vas insultar i el vas obligar a que et parlés en català. A tu, que a classe et van ensenyar a escriure en la llengua de Cervantes i en la de Pla, a tu que parles en espanyol a un pakistanès del badulaque, per aquella cortesia catalana.



Diran de tu que fomentes l'odi a Espanya. A tu que ets net d'aragonesos o murcians, que demanes gaspatxo a l'estiu i que has desitjat fins fa poc que Espanya guanyés Eurovision.



Diran de tu que no ets ningú. Que el culpable de tot és en Puigdemont, que t'ha hipnotitzat. A tu, que saps que el President era un simple alcalde de Girona a qui de rebot va tocar liderar el que demanaven milions de catalans durant anys.



Diran de tu que ets violent, que vas a manifestacions amb ànims de trencar-li la cara a algú. Diran de tu que quan veus a gent que se sent espanyola els escups. A tu, que mai has preguntat al teu amic de l'escola, o al teu company de feina a quin partit vota, o què pensa d'aquests assumptes. A tu, que ets espanyol perquè ho posa el teu DNI, però que vols tenir l'oportunitat de presumir d'un passaport català.



Diran de tu que estàs enganyat, que ets un pobre desgraciat a qui han dit que la independència li durà riqueses desmesurades. A tu, que saps que la borsa caurà i les passarem putes uns quants anys. A tu, que has viscut altres crisis i que sempre has tirat endavant. A tu, que no vols fer-te ric, només que altres no es facin rics a costa teva.



Diran de tu, aviat - o ho diuen ja-, que ets un delinqüent perquè vas anar a votar quan no podies. Diran que vas trencar en dos la societat. A tu, que sempre has cridat "Un sol poble". A tu, que aplaudies gent que anava a votar pel No duent rojigualdas als col·legis electorals.



Diran de tu que ets insolidari. Diran de tu que ets un feixista. Diran de tu que ets violent. Diran de tu que ets un radical. Diran de tu que ets un pobre individu manipulat.



Diran de tu que ets neci, sord, cec i brut. I que per sord i cec, també mereixes ser mut.

Albert Torras