Dimarts, 31.1.2017. 22:42 h

Que els catalans estem decidits a decidir què volem ser, està clar!



Que l’Estat espanyol no té arguments de pes per no permetre-ho, també està prou clar!



Que en lloc d’intentar convèncer-nos que Espanya ens estima i ens necessita, han judicialitzat els nostres anhels de llibertat, també ha quedat clar!



Que l’antic govern de CIU tenia al capdavant la única persona que ha estat capaç, amb determinació i radicalitat democràtica, d’aconseguir que els catalans poguessin expressar-se en clau nacional, donant la veu a la gent, i essent jutjat per aquest fet el proper 6F, és una evidència!



Ara hauria de quedar molt, però que molt clar, que els catalans i les catalanes que lluitem per la llibertat nacional del nostre país, sabem fer justícia i reconèixer el paper imprescindible que el president Mas ha jugat en aquest moment històric per Catalunya. Lluny de les papereres de la història, es mereix un reconeixement col·lectiu.



Jo, com ell i tants d’altres, ho tornarem a fer ara de la mà del President Puigdemont i el Govern en pes de Junts pel Sí. Jo, com tants d’altres, volem fer justícia a aquests dos homes que, lluny del que molts es delien per vaticinar, han demostrat que la seva prioritat és aconseguir la Llibertat Nacional de Catalunya. Això també ha quedat ben clar!!!



Anna Figueras

Diputada JuntsxSí (PDCAT)