ÉS MENTIDA, UNA CALÚMNIA I UNA FALSEDAT...

Dissabte, 4.2.2017. 19:57 h

AFIRMAR QUE EM VAIG LUCRAR PERSONALMENT, O PER COMPTE D'ALTRI DURANT EL MEU PAS PER L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.



EMPRENDRÉ ACCIONS LEGALS CONTRA QUI HO AFIRMI



Durant el dia d'avui he llegit amb perplexitat i indignació creixent algunes notícies referides a la meva persona i a la meva activitat professional actual. En elles s s'assegura de manera directa, o citant hipotètiques fonts policials, que em vaig lucrar personalment i de manera il·legal amb les obres fetes a Barcelona durant el meu pas per l'Ajuntament. Les mateixes informacions afirmen que la meva actual activitat empresarial serviria per canalitzar aquests desviaments de fons.



Atès que aquestes informacions són una infàmia i una calúmnia flagrants, atès que aquestes informacions afecten de manera directa la meva honorabilitat, atès que aquests informacions poden tenir efectes molt negatius per a la meva activitat professional, he començat a recollir-les per tal de posar-les en mans dels meus advocats i finalment interposar una querella contra els que les difonen i les segueixin difonent.



Totes les obres adjudicades per la societat Barcelona d'Infraestructures Municipals, S. A. van seguir el procés i els controls preceptius, com es pot veure analitzant els expedients de cadascuna d'elles, a l'abast de qui els vulgui revisar. Els òrgans adjudicadors no eren altres que les meses de contractació, del que mai no en vaig formar part, i el consell d'administració de l'empresa, òrgan col·legiat del qual en formen part persones que representen tot el ventall polític de l'Ajuntament. Totes aquestes persones tenien i tenen accés il·limitat als expedients en qualsevol moment del procés. Mai no hi va haver ni un sol comentari, ni un sol dubte sobre uns processos en els que, per altra part, hi intervé un munt de professionals de la màxima qualificació.



Sobre les afirmacions relatives al meu eventual lucre personal, i a l'acumulació de béns i diners, afirmo que queden desqualificades tan bon punt s'emeten: només cal analitzar les meves declaracions de l'IRPF, les meves declaracions de béns al propi Ajuntament, o els comptes de la meva empresa, per comprendre immediatament que tot és una mentida sense pal·liatius, i que forma part d'una estratègia de difamació per destruir la meva reputació.



Per tot això, i per dignitat, penso tirar endavant les accions anunciades. Calumniar i infamar no pot sortir de franc a qui ho fa.



Antoni Vives

Barcelona, 4 de febrer de 2017