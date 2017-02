Dissabte, 11.2.2017. 11:56 h

Barcelona, capital de Catalunya i una de les gran capitals de la mediterrània i del sud d’Europa. Una de les ciutats més conegudes i atractives del món, que ha estat sempre cosmopolita, oberta de caràcter, que ha mirat sempre, més que al sud al nord i a llevant, o sigui a Europa i a la mediterrània, però també a tot el món, amb un dels ports i aeroports de més creixement a nivell mundial tot i les dificultats de pertànyer a un estat que no ajuda.



Barcelona és també la capital de Catalunya, malgrat històricament alguns han intentat que no fos així, diluint-la i posant-la com a contrapoder intentant construir un imaginari inexistent en que Barcelona tenia identitat pròpia gairebé al marge de Catalunya. Barcelona no te sentit sense Catalunya i Catalunya no la te sense Barcelona.



I Barcelona és per sobre de tot ciutat d’oportunitats, dinàmica, tecnològica, turística, atractiva per a inversions i empreses, creadora des de tots els punts de vista, innovadora, i amb una societat civil compromesa, implicada i activa, amb un nombre d’associacions per habitant inèdit a nivell mundial.



I Barcelona són els seus barris, on hi vivim els barcelonins, cadascun amb la seva personalitat, fisonomia, urbanisme, personalitat, tradicions, i és des d’allà, des dels barris, al costat de la gent i amb la gent que es construeix el futur de la ciutat.



I on som ara? Frenats. L’administració pública o els governs que a cada moment la dirigeixen, no poden en pocs anys canviar les inèrcies, dinàmiques i personalitat de les ciutats per molt que ho intentin i intervinguin, però si que poden entorpir, frenar. I és on som, amb un Govern, el d’Ada Colau, que frena. Frena, amb el dubte, la catalanitat i compromís amb el procés; en frena les oportunitats i dinamització econòmica amb els prejudicis sobre l’economia privada; en frena la internacionalització amb la mania al turisme i a tot allò que ve de fora, en el que seria una nova variant de proteccionisme en molts terrenys; i al cap i a la fi en frena el seu desenvolupament perquè només amb ideologia i comunicació, sense gestió, no es governa.



I que necessita Barcelona?. Se’n poden fer grans discursos però el plantejament del que Barcelona necessita és senzill, recuperar, treure el fre que li impedeix expandir-se, expressar-se i créixer en mols aspectes: el nacional, l’econòmic, el creatiu, l’innovador, el tecnològic, l’internacional.... A Barcelona se l’ha de deixar ser ella mateixa, que flueixi pel seu caràcter i història i no frenar aquesta, i fer-ho des d’una cuidada gestió que és el motor, des dels barris que son el cor, i des de models de governança adaptats al segle XXI, ni verticals/impositius, ni horitzontals de façana, sinó reals, obrir l’Ajuntament, la gestió i la decisió als ciutadans, governar amb els ciutadans aprofitant l’immens coneixement que ells, i no altres, tenen.



El moment és clau perquè en pocs anys Barcelona serà la capital d’un nou estat, un nou estat que fàcilment pot ser el més pròsper del sud d’Europa, i hem de començar a pensar el futur de la nostra ciutat, i adaptar-la, a aquesta nova realitat, i això no és frenar, sinó obrir.