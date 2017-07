Dissabte, 8.7.2017. 00:36 h

La tan parlada regeneració democràtica vol dir, entre altres coses, transformar la relació que les administracions públiques tenen amb els ciutadans. Això afecta de manera transversal tota l’administració pública, el seu funcionament intern i inclús els seus valors i principis, on prenen relleu conceptes com transparència, proximitat, obertura o implicació ciutadana. I afecta a totes les administracions, la que no s’hi posi quedarà endarrera i allunyada.



És per això que a la Diputació de Barcelona també ens hi hem posat, amb el projecte #Dibaoberta assumim aquests principis i els apliquem a tota l’administració, construint per tant el Govern Obert de la Diputació i ajudant els 311 municipis de la demarcació a desplegar el seu. Transparència, dades obertes, participació o implicació ciutadana, col·laboració... com a motor d’obertura, de canvi i d’interrelació amb els ciutadans i amb els treballadors de la casa. #DibaOberta és doncs el projecte de Govern Obert de la Diputació de Barcelona.



I si, també a la Diputació, que tracta poc amb els ciutadans directament perquè tracta amb els municipis, però aquests municipis tracten amb els ciutadans. I som totes les administracions públiques les que hem de fer aquest pas per adaptar-nos a les noves realitats socials i al que la gent demana i reclama. La societat ha avançat, canviat i s’ha transformat més ràpid del que hem pogut fer-ho les administracions públiques, és el moment d’adaptar-nos.



#DibaOberta és una aposta pel canvi intern a la Diputació, per la seva relació amb els ciutadans i per la transformació també dels seus municipis, als quals ajudem en tot allò que ens demanen per a l’impuls del Govern Obert. Transformació que va des del logo, als treballadors de la casa, o als municipis de l’àmbit.



La Diputació de Barcelona és doncs una de les pioneres en el desplegament del Govern Obert. Entreu, seguiu-nos, opineu i ajudeu-nos