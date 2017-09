Diumenge, 17.9.2017. 17:11 h

Carta d’un policia català sobre l’extrema dreta infiltrada a les policies locals

HO HAURIA DE LLEGIR TOTHOM!! D'un policia català: FEU-HO CÒRRER!!



NO US ESPANTEU NI US ESTRANYI, NI PATIU, NI US SENTIU INTIMIDATS.



Si durant aquests dies veieu policies locals, o fins i tot Mossos, arrencant cartells democràtics a favor del Referèndum.



Jo sóc un servidor públic d'aquest gremi i l'explicació és molt senzilla: No podem culpar la col·lectivitat.



Durant molts anys membres de la guàrdia civil I policia nacional, han demanat i han anat ingressant dins aquestes cossos policials. Ho han fet per motius personals i familiars per tal que no els destinessin fora de Catalunya. S'han casat aquí o hi tenen ja família.



Són aquests membres inserits dins les nostres policies, en molts casos comandaments, són els que estan duent a terme aquests fets que segons la nova llei catalana són il·legals, doncs van en contra de la llibertat d'expressió i per tant de la democràcia.



Aquests subjectes subversius mai s'han integrat ni ho faran. Es va cometre un greu error acceptant-los en els nostres cossos policials com ho estem patint ara.



Actuen de mutu propi, agents i comandaments regits per les polítiques feixistes espanyoles i valent-se d'uns uniformes que mai no haurien d'haver vestit.



Demano als companys que davant de qualsevol acte que presencieu d'aquests policies els prengueu i demaneu número d'Agent. No us ho poden negar i tenen la obligació de dur el seu número visible, sempre visible.



Els anirem publicant públicament a les xarxes. Els seus actes, números d'agent i a la Policia a la qual pertanyen.



No cometreu cal delicte ni poden prendre mesures en contra vostra.



REPETEIXO ÉS LA SEVA OBLIGACIO INDENTIFICAR-SE.



SI PODEU APORTAR GRAVACIONS MILLOR.



NO US PODEN INTERVENIR EL MÒBIL MAI SERIA UN ACTE IL.LEGAL PER PART D'ELLS I DENUNCIABLE.



FEM PÚBLIC ELS AGENTS INFILTRATS I FEIXISTES QUE CORREN DINS DE LES POLICIES LOCALS DE CATALUNYA