Contes d'en Jan Bosch 135 Millor callar 6

—Es creu que entrarà a ma casa quan li doni la gana. Si vol alguna cosa que m'ho demani. No sé quina cosa s'inventa que va ensopegar amb una corda.

—No entenc què hi feia el meu germà a la portella. Que no torni més a l'hora de les migdiades —va dir. Es va estrènyer el nas amb dits de la mà dreta—. Ja en tinc prou, ostres! Tot té un límit.

Quan l'Eva va deixar enrere els camps de gira-sols que envoltaven l’era, va tornar a casa i li va fer un petó al pare. Va dissimular amb això de la cama trencada del tiet Robert, no fos que el pare descobrís que ella amagava alguna cosa i li donés un calbot. Es va fer l’orni i va observar en silenci al pare, incapaç de treure’n l’entrellat a tot plegat.

—I què. Però jo aniré a estudiar a un col·legi i tu no —va dir la pèl-roja i se'n va anar enutjada.

—Ets tu, que potser no saltes bé —va dir l’Eva.

—Ja veuràs com jo sí que estudio. I tu estaràs molt sola en eixe col·legi —va dir l'Eva.

—Mon pare em durà a un col·legi privat perquè diu que a l'escola nacional no aprenc —li digué l'amiga pèl-roja.

Una estona més tard, la nena tragué la corda de saltar i cercà les amigues per jugar a una era.

L’Eva es posà en peus, deslligà la corda, l’enrotllà i se n’anà corrents a desar-la en l’armari de la cambra. A fora, en el camí, en Robert, jeia a terra cap per amunt i cridava de dolor sense poder moure's. La Mare de l’Eva, sense badar boca, va anar de pressa auxiliar-lo.

Déu vulgui que la mare no surti primer per la portella i tant de bo s'obri abans que algun pagès passi amb la mula en direcció al camp. El gat va miolar i el va fer callar. Quan la porta va grinyolar, es va acostar a la seva posició, es va inclinar, va veure que ja sortia el tiet i va estirar molt fort la corda. En Robert, embadalit i amb teranyines als cabells, es va trobar de sobte la corda i va caure de morros donant voltes pel pendent.

Millor callar 6 (experiment per mantenir el to de la veu narrativa)

