Contes d'en Jan Bosch 144 La filatura d’en Maxwell

La filatura d’en Maxwell (al·legoria d'una dictadura militar)

(experiment de narrador quiescent amb llenguatge precís)



A la filatura d'en George Maxwell els vigilants, més aviat durs de clepsa, porten pistoles per vigilar de manera constant a obrers, telers i fils. Un d'aquests fils tremola de por. Avui, després de la pau de diumenge, es troba més tens que mai i ja ha rebut dels vigilants fortes trepitjades i fins a una bufetada amb les culates.

El soroll continuat dels telers l'aclapara i li impedeix somiar que puja al cel, que se sent lliure. No obstant això no pot distreure's perquè es paga car, pot ser llançat a les escombraries o, encara pitjor, per la finestra al riu contaminat pels tints. Ja ha estat testimoni d'alguns companys amb aquest final.

Tant de bo fos un fil de seda vermellós o platejat i entrés en un teler Jacquard del segle XVIII. També s'il·lusiona amb la idea de poder sortir d'allà amb una manta, una tovallola o en un llençol; no oblida el destí però desitja un tracte millor pel qual es reuneix d'amagat amb altres fils per defensar els drets. Ho fan en solitari, tant els obrers com els telers es mostren aliens. Potser ell acabarà en una manta i abrigarà alguna noia en les nits d'hivern. Es posa tant nerviós en el moment d'entrar als telers que de sobte embogeixen sense saber-se per què. Potser els han connectat a un voltatge equivocat. Els vigilants els disparen, els fereixen i els lliguen amb cordes. Ell, que sobreviu per poc, mira amb tristesa la multitud de fils atrapats que són trets dels telers pels obrers. Alguns fils estan aixafats o tallats per la meitat perquè una part està dins el teler i una altra fora. Segur que els llancen en un munt per ser cremats o els deixen perquè les arnes se'ls mengin. Ell i altres fils emigren a un altre país on puguin llançar els seus colors al vent. Un lloc amb fàbriques més democràtiques. Potser, pura coincidència, ell sobrevisqui en forma de manta arrugada i aspra, més pròpia de les de sac que fan servir els pagesos per recollir olives o ametlles.

Joan Guerola