Contes d'en Jan Bosch 145 La hipoteca a final de mes 1

Dissabte, 13.5.2017. 00:20 h

La hipoteca a final de mes 1

Primera part

Amb el sou de funcionari i el d'auxiliar administrativa de la dona, a l'Arcadi li feia por comprar un pis en l'any 2005. En canvi, ella estava decidida.

—El daixonses, com es diu? L'Euríbor pot pujar i llavors ja veurem. A més a més, primer cal veure quines condicions ens posem per la hipoteca.

—I ara! Gens de traves —va dir la Daniela. Es va fregar la mandíbula i va seguir—. Si hi ha hipoteques per tothom. Que passa? No n'hi haurà per nosaltres?

—Ara tothom compra però si l'economia es fot de morros, veure'm que passa.

—Hem de comprar-lo, com més aviat millor, perquè amb els interessos tan baixos aquest, l'altre i el de més enllà han comprat pisos i cases. Segur que nosaltres podrem pagar la hipoteca d'un dúplex. La veritat és quan planxo no hi ha ni lloc on ficar la roba. Ben mirat, a llarg termini, el pis també es revalorà.

A l'Arcadi se li van contraure les pupil·les. En acabat, va mirar el terra i va dir:

—Jo estic a gust aquí. No em cal un pis nou.

—Que retorçuts sou els homes. I a tu quan se't posa una idea entre cella i cella, no hi ha qui te la tregui. Ets com una mula.

—Tu això de la falta de respecte a tothora ho tens per mà.

—Ai, pobre fill! Que no veus l'oportunitat que perdrem. Més endavant, tal vegada no podrem perquè potser canviaran les coses

—Crec que si no ho planxes tot el mateix dia, l'assumpte de la roba es soluciona. Guaita, amb arreglar el bidet i la cuina el pis quedarà com nou. Escolta, si ens gastem els diners en un pis nou com li pagarem els estudis al fill si vol anar a la universitat

—Que perdrem l'oportunitat! No vull que em miren amb compassió sinó amb enveja.

—Fotre, quin rotllo! Ets conscient que la compra del pis ens retallarà llibertat i haurem de renunciar a algunes coses? Seràs capaç de suportar aquesta renúncia?

Alguna cosa li deia a ell que no tractés de dissuadir-la durant més estona. Tot plegat li va resultar impossible.

Continuarà

Joan Guerola