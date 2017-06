Contes d'en Jan Bosch 151 La temptació d’agafar el mòbil 3

Divendres, 23.6.2017. 15:03 h

La temptació d’agafar el mòbil 3 (experiment amb narrador equiescent amb dues històries paral·leles)

Tercera part

El clàxon de l'autocaravana del gros li interromp les memòries.

—Vinga, Màrius, que per fi ens toca.

—Ja vaig, ja vaig —diu en Màrius, endormiscat.

Avança uns metres, atura el vehicle i va a ensenyar el passaport en regla i l’assegurança d'assistència en viatges, i a omplir formularis a les finestretes d'una oficina. Al cap d'una miqueta, va a una altra oficina a canviar euros. Un soldat inspecciona per dins l'autocaravana per saber si porta emigrants xinesos.

—M'han sobrat cigars, en porto tres cartons —li diu el gros amb un altre cigar a la mà.

—Aquí deuen de ser més barats —li comenta en Màrius—. Vinga, som-hi, que engeguen.

Per fi, marxen i s’endinsen per carreteres algunes de les quals semblen camins de carros. Al migdia s'aturen per menjar prop d'un llac d'Ucraïna.

Si vol oblidar la Dolors, podria haver anat més lluny. Un individu com ell amb tants diners guanyats en la borsa es pot allotjar en hotels de luxe. A què va a Ucraïna. Potser creu que trobarà la Raisa, a la qual havia conegut a Palma de Mallorca. Mentre ell estudiava anglès ella estudiava espanyol i tècniques de turisme. Li va prometre que aniria a Ucraïna a visitar-la. Van penetrant el país i s'aturen a descansar prop d'un llac. Una jove rossa surt del llac. Li recorda la Dolors quan sortia de l'aigua de la cala Tuent de Mallorca i caminava sobre les pedretes fins a on ell estava estirat a la sorra.

A la platja parlaven del far de dalt de la cala que feia anys havia fet de guaita per avisar la gent del poble de l'arribada de pirates. A en Màrius, cada racó de Mallorca li recordava a ella. Si anava a Cala Tuent, podia trobar-la, potser amb un amant nou. Fart d'ella i dels amants va posar mar pel mig i se'n va anar a viure a Barcelona. D'allí, va sortir a l'estiu amb un grup d'autocaravanes a córrer Europa de l'est.

Continuarà

Joan Guerola