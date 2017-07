Contes d'en Jan Bosch 155 La temptació d’agafar el mòbil 7

Dissabte, 22.7.2017. 00:10 h

La temptació d’agafar el mòbil 7 (experiment amb narrador equiescent amb dues històries paral·leles)

Setena part

Des del càmping Prosilock s'albira el llum encès en una finestra del motel. Al cap de poc temps rep un missatge al mòbil: l'espera a l'habitació. Camina amb pas resolt. El cor li batega força i la ment accelera el temps. Pica la porta amb els nusos. Ella li obre i ben aviat es toca a si mateixa amb discreció. Ell li recorre amb la mirada els llavis humitejats i la boca una miqueta oberta.

Un cop es despullen es posen al llit. Sense moltes seduccions juguen amb entrega i passió però no se li planta gaire ni se li posa prou dura. Vergonya. Prem les dents i la ràbia li omple la boca. A tothora igual. Ell s'aixeca, la llosa li pesa i camina cap al finestral: fotre, tio, quin ridícul no fer-li sentir que m'agrada.

—Tant em fa que no puguis gaudir l'ocasió —diu ella.

—No em martiritzis —diu en Màrius.

A fora les autocaravanes sense llum i més enllà els llums i el trànsit a les avingudes. Torna al llit al costat de la Raisa sense esperança de continuar fent sexe. Tant de bo ella tornés amb ell, que s'esforçaria per no cometre els mateixos errors que amb la Dolors. És un atreviment creure que ella l'acompanyarà quan l'expedició torni a Barcelona. Ella diu que enyorarà molt la família, els amics i Kíev, que prefereix guanyar el suficient per sobreviure al seu país. Encara que li suplica una altra vegada. Davant la negativa no insisteix per no alienar-la.

Es vesteix i evita mirar-la als ulls i la Raisa l'acompanya a la porta, s'abracen i ell se'n va sense insistir-hi. Tant amb la Dolors com ara, el resultat és igual de tallant i feridor perquè en les dues voltes es queda sol, com també en l'autocaravana, amb dos llits per a ell, en una nit de temperatura tèbia a Kíev, sota tres avions que deixen anar llums intermitents. Tal vegada, això hauria de fer, agafar un avió i tornar a casa, però no pot. Beu uns whiskies.

Descansarà unes hores fins al moment de l'esmorzar amb el company gros i la dona de cabells tintats, que tampoc està tan malament. Qui sap si al gros tampoc li funciona el penis, com a ell. Aviat engegaran motors. A la tarda arribaran a la frontera d'Ucraïna amb un altre país i allà en Màrius tindrà temps de sobres per descansar. Potser hi haurà filats, gent per fer estraperlo i les autocaravanes que avançaran metre a metre en la cua per travessar una altra frontera de nou. Tindrà la temptació d'agafar el mòbil i marcar el nombre de la Dolors?

Joan Guerola