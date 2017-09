Contes d'en Jan Bosch 164 Veure com respon

Dissabte, 23.9.2017. 00:10 h

Veure com respon

La Carme, una metgessa d'origen cubà que fa visites a domicili els caps de setmana, entra en un pis un dissabte nit. En Marc, el propietari, d'uns quaranta anys, se la mira de dalt a baix. Ella, que el descobreix, l'ignora. Va pel passadís bellugant malucs fins a l'habitació on és la dona enfebrada i amb tos. Li pren la temperatura i l'ausculta. La grip. Li posa una injecció per calmar-li el malestar de la pacient que s'adorm. Ha de fer llit i repòs.

La metgessa en surt i va fins a la sala d'estar on és en Marc que li ensenya la targeta de l'assegurança i recull les receptes. Acostumada que els homes la miren, li somriu a ell que ara només la mira als ulls no pas als pits. No li fa res que se li acosti però la sorprèn que la convidi a menjar alguna cosa i prendre un gotet de vi. Per què anar-se'n tan aviat si s'està bé allí? Es diu ella que ja no té més visites. Fa molt de fred a fora i demà es quedarà sense feina perquè l'empresa de medicina privada ha retallat serveis per acomiadar metges entre els quals els de visites a domicili. Ella seu amb el cos ben dret i turmells creuats. Xerren, mengen i beuen al costat del foc de la xemeneia. El cap de setmana pròxim tornarà a Cuba i estarà fins d'aquí a tres diumenges. Veurà la mare i haurà d'aguantar el temps de dol per la mort de Fidel Castro. A en Marc tant li fa el que la metgessa pugui aparentar o estigui de bon veure. Mentre hi sigui ell podrà veure com respon la dona al tractament immediat. Li demanarà que, abans de marxar, li doni un altre cop d'ull.

Joan Guerola