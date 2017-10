Contes d'en Jan Bosch 168 Testimoni de la destrucció 1

Divendres, 20.10.2017. 23:27 h

No hi ha cap vot

Testimoni de la destrucció 1

(conte en futur fent experiment entre el realisme màgic i la fantasia)

“Through these fields of destruction

Baptisms of fire

I've witnessed your suffering

As the battle raged high

And though they did hurt me so bad

In the fear and alarm

You did not desert me

My brothers in arms”

Mark Knofler

Primera part

En Miquel serà un gladiador amb casc, xarxes, punyals, cuirasses i espases, les quals a batzegades tallaran trossos d'aire d'on es faran caramels en el circ romà. Es defensarà de les envestides d'una àguila malcarada, que serà la Cleo. Ella no s'atemorirà ni es rendirà si, abans de fer estralls els altres gladiadors, li fan una rascada i la sang surt en un braç o a la cara.

Tanmateix els dos trairan la mare d’ella, davant la sorpresa general, ja que deixaran de lluitar i, quan ell col·locarà la mà sobre el bec de l'àguila, faran amistat i endormiscaran els soldats mitjançant caramels dels trossos d'aire embolicats amb pell d'esclaus.

Amb la seguretat de qui es passarà tota la vida mossegant el cel blau sense arribar al final, la Cleo prendrà la decisió irrevocable de casar-se amb en Miquel, que en comptes de ser un gladiador passarà a ser un simple lampista alt i guapo. Atès que la mare d’ella voldrà un partit més bo, eixa oposició li costarà força cara per no perdre la filla: haurà de pagar la hipoteca del pis de cinc habitacions, cosa que li xuclarà la butxaca durant uns quants anys.

Es realitzarà com a dona mentre el modelarà al seu gust. Li posarà tots els pensaments en una bossa de plàstic igual que posarà el pa de manera que no s'enduriran i els anirà repartint: una llesca avui en què li demanarà que doni mostres del que ell pensarà en cas que no estigui d'acord amb ella. D'aquí a una setmana una altra llesca en què li demanarà que prengui més interès en les coses i en com és ella. Una altra vegada li donarà la llesca torrada amb mantega i, en lloc de melmelada, li demanarà que es diverteixi amb allò que li vingui de gust i amb qui li vingui de gust, mentre ella serà fora per raons de treball. A en Miquel li costarà ser infidel, anar amb altres: no voldrà passar vergonya mentre serà amb una altra dona quan de fet ella haurà gaudit i gaudirà un èxtasi sexual tan i tan gran.

Continuarà

Joan Guerola