Dijous, 2.2.2017. 14:10 h

Trencaràs molts ous

Vols posar un arbre de Nadal al vestíbul i saps que a la família Abdul no li agrada la idea, què faràs? Vols portar un CAT al cotxe, però saps que ta mare no vol, què faràs? Vols apuntar-te als Castellers, però el teu pare no ho acceptaria, què faràs? Vols parlar de la teva obra artística a la feina, però a la Dolors li fa ràbia, què faràs? Vols anar al sopar d’amics i no beure alcohol, tot i que la Maria t’hi insistirà, què faràs? Vols fer l’examen de conduir en català i a l’autoescola no ho entenen, què faràs? Vols votar però no et deixen, què faràs? Vols xiular a l’estadi però et multaran, què faràs?



Cal trencar molts ous, si realment vols ser lliure.