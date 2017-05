Dilluns, 8.5.2017. 08:07 h

Estat dictatorial

Un estat que multa amb 600 euros dos aficionats de la Santboiana per xiular l'himne espanyol no és gaire democràtic (el Barça va haver de paagar 30.000 euros per les estelades de la final de la Champions 2015), com tampoc ho és un estat que multa amb 440.000 euros dues entitats (ANC i Òmnium) per la gigaenquesta del 2014, que va ser duta a terme per milers de voluntaris, entre els quals el Pep Guardiola. Tampoc no és democràtic fer pagar Mas una multa de 36.500 euros més dos anys d'inhabilitació per posar unes urnes, que per cert tornen a estar prohibides, com fa tres anys. Fins i tot, s'amenacen els empresaris i les empreses que les poden fer amb sancions. I ara, porten als tribunals la Presidenta del Parlament de Catalunya, senzillament perquè estan en contra de les seves idees.



En fi, un estat que nega tot dret a parlar, debatre, votar, pensar, dir, opinar, refrendar i consultar i només hi lluita en contra amb armes tan antidemocràtiques com les multes, les amenaces, les sancions, la guerra bruta, l'espionatge i la violència (verbal, física, mediàtica, parlamentària...) és un estat més aviat dictatorial.



Hauríem de marxar d'un estat així.