Volem un país així ?

¿Volem viure en un Estat que té un ministre d'exteriors que volia confiscar paperetes i urnes el 9N i ho tornaria a fer? I que diu que segrestarien durant 24 hores els Mossos? ¿Volem viure en un país de pandereta, del segle XIX, que no aprova el Corredor Mediterrani i sí, en canvi, l'Operació Catalunya?



¿Volem viure en un país que judicialitza la polílica i politiza la justícia? ¿Volem viure en l'Estat que multa ANC, Òmnium, consellers, president i presidenta, que inhabilita càrrecs públics i que utilitza la Fiscalia només per a ús partidista? Volem un país que "se cepilla" el Estatuto i "se carga" el sistema sanitario catalán? Volem el país que mata toros i que prohibeix titelles? ¿Volem un país que permet que Mortadelo i Filemón (alias Fernández Díaz & Co) conspirin amb diners públics i no dimiteixi ningú i que no permet que es xiuli en un estadi?



¿Volem viure en el país de Rato, Bárcenas, Fórmula 1, Palma Arena, Rita, Gurtel, Fabra i mil casos més? ¿Volem viure en el país que deixa d'investigar el Metro de València i que paral·litza el Prat? Volem viure en el país da la Renfe? ¿Volem viure en un país que tira per terra el Decret pel Multilingüisme? Volem el país del Madrid de Florentino i Ronaldo i les seves estafes fiscals i arbitrals?



Volem continuar aixó o preferim viure millor? Deixem enrere tanta porqueria, tanta inmoralitat, tanta indecència, tant feixisme i tanta intolerència. Deixem enrere l'Estat que ens espolia i que és a la cua de tot i, en canvi, és líder en caos, retallades, trens que no funcionen i corrupció.



Capgirem la situació. Votem i siguem lliures. Per un país millor, més net i més transparent. Diguem sí a les urnes i diguem sí a un nou país, més democràtic.