En aquest blog he anat penjat tots els motius fins al 100: https://100motius.wordpress.com/ . Des d'evitar que matin els toros o que la caverna mediàtica ens continuï insultant, fins a la normalització del català a l'etiquetatge, la justícia, el cinema, la premsa, la TV, la ràdio... o bé per decidir els impostos i lluitar contra la pobresa energètica o contra la ineficàcia de Rodalies.

