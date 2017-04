Dimarts, 18.4.2017. 11:14 h

Qualsevol persona que gestioni una base de dades és probable que es probable que es qüestioni sobre la famosa frase del "Big Data". Sí, ha estat molt promocionada aquests dies. Però, sobreexposta o no, la revolució dels grans volums de dades planteja un munt de problemes ètics relacionats amb la privacitat, la confidencialitat, la transparència i la identitat. Qui és l'amo de totes aquestes dades que s'estàn analitzant? Hi ha límits a quin tipus d'inferències es poden fer, o el que es poden prendre decisions sobre les persones sobre la base d'aquestes inferències? Tal vegada vostè s'ha preguntat sobre això alguna vegada.

Alguns estem inclus obsessionats per aquestes preguntes. Crec que és essencial per parlar d'aquestes qüestions en el context del desenvolupament de programari.

Si ben no hi ha gens particularment nou en les anàlisis realitzades en grans volums de dades, l'escala i la facilitat amb la qual tot es pot fer avui dia canvia el marc ètic d'anàlisi de dades. Desenvolupadors d'avui dia poden aprofitar les fonts de dades molt variades i llunyans. Fa només uns pocs anys, aquest tipus d'accés hauria estat difícil d'imaginar. El problema és que la nostra capacitat per revelar patrons i nous coneixements a partir de troves prèviament examinades de dades s'està movent més ràpid que les nostres directrius ètiques i legals actuals poden manejar. Ara podem fer coses que eren impossibles fa uns anys, i hem impulsat fora dels mapes ètics i legals existents. Si no som capaços de preservar els valors que ens interessen en la nostra nova societat digital, llavors el nostre gran risc capacitats de dades abandonar aquests valors pel bé de la innovació i la conveniència.

Consideri la recent $ 16 mil milions adquisició de WhatsApp per Facebook. El creixement meteòric de WhatsApp a més de 450 milions d'usuaris mensuals mòbils en els últims quatre anys va ser, en part, sobre la base d'una filosofia “Sense anuncis”. Es va informar que Snapchat va rebutjar una oferta d'adquisició a principis de $ 3 mil milions de Facebook. Proposta de valor principal de Snapchat és un missatge de mòbil efímer que desapareix després d'un parell de segons per protegir la privadesa de missatges. Per què és Facebook disposat a pagar mil milions d'una empresa de missatgeria mòbil? Demografia i dades. En lloc de gastar temps en Facebook, els usuaris internacionals i més joves estan gastant cada vegada més temps en serveis de missatgeria mòbil que no porten anuncis i oferir major privadesa per disseny. En aquest faltante ús del mòbil, Facebook es manca de les dades mòbils. Amb WhatsApp, Facebook immediatament obté accés a les dades mòbils de centenars de milions d'usuaris i segueix creixent. Mentre fundador WhatsApp Jan Koum promet “Sense publicitat, sense jocs i sense trucs” i té un seient en el directori de còpia de seguretat, Facebook té una molt fort incentiu per obtenir beneficis econòmics de les dades mòbils WhatsApp ara serà controlar.

Big Data és molt més que simplement la correlació de taules de bases de dades i la creació d'algorismes de reconeixement de patrons. Es tracta de diners i poder . Big Data, en sentit ampli, és la producció de majors poders de la consciència institucional i l'energia que requereixen el desenvolupament del que cridem Gran Ètica de dades. L'adquisició de Facebook de WhatsApp i tot l'assumpte NSA mostra cuán alta pot ser l'aposta. Fins i tot quan no estem tractant en la seguretat nacional, els valors que construïm o deixin de construir en les nostres noves estructures digitals ens defineixen.

Des de la nostra perspectiva, creiem que qualsevol conversa sobre l'organització de dades grans ètica ha de relacionar-se amb els quatre principis bàsics que poden conduir a la creació de grans normes de dades:

La privadesa no està mort; és només una altra paraula per a normes d'informació. Privada no sempre significa secret. Garantir la privadesa de les dades és una qüestió de definir i fer complir les normes d'informació - no només les regles sobre la recopilació de dades, però l'ús i la retenció sobre les dades. La gent ha de tenir la capacitat de gestionar el flux de la seva informació privada a través de sistemes d'anàlisis massives, de tercers.

Informació privada compartida pot seguir sent confidencial. No és realista pensar en la informació, ja sigui com a secreta o compartit, totalment pública o privada per complet. Per moltes raons, algunes d'elles bastant bona, les dades i metadades () es comparteix o es generen pel disseny amb els serveis que confiem (per exemple, llibretes d'adreces, fotos, GPS, antena de telefonia mòbil, i el seguiment de localització Wi-Fi dels nostres telèfons cel·lulars). Però el fet que compartir i generar informació, no se segueix que tot val, si estem parlant de dades mèdiques, dades financeres, dades de la llibreta d'adreces, dades d'ubicació, dades de llegir, o qualsevol altra cosa.

Grans volums de dades requereix transparència. Big data és poderosa quan els usos secundaris dels conjunts de dades produeixen noves prediccions i inferències. Per descomptat, això porta a ser les dades d'una empresa, amb gent com els corredors de dades, la recollida de grans quantitats de dades sobre nosaltres, sovint sense el nostre coneixement o consentiment, i compartit d'una manera que no volem o esperem. Per a grans volums de dades per treballar en termes ètics, els propietaris de les dades (les persones les dades de les quals que estem manejant) necessita tenir una visió transparent de com s'està utilitzant les nostres dades - o es ven.

Big Data pot comprometre la identitat. Protecció de la privadesa no són suficients més. Analítica de grans dades poden posar en perill la identitat, en permetre la vigilància institucional a moderada i fins i tot determinar el que som abans de prendre les nostres pròpies decisions. Hem de començar a pensar en el tipus de prediccions de grans dades i les inferències que anem a permetre, i els que no hem de.

Hi ha una gran quantitat de treball per fer en la traducció d'aquests principis en les lleis i normes que donaran com resultat un maneig ètic de grans volums de dades. I no hi ha dubte, més principis que necessitem per desenvolupar a mesura que construïm més potents eines d'alta tecnologia. Però qualsevol que estigui involucrat en el maneig de grans volums de dades ha de tenir una veu al debat ètic sobre la forma en què s'utilitza grans volums de dades. Els desenvolupadors i administradors de bases de dades estan en la primera línia de tot el tema. La llei és un element poderós de Gran Ètica de dades, però està lluny de ser capaç de manejar els molts casos d'ús i escenaris de matisos que sorgeixen. També es necessiten principis d'organització, declaracions institucionals de l'ètica, l'acte-vigilància, i altres formes d'orientació ètica. La tecnologia en si mateix pot ajudar a proporcionar un element important de la mescla ètic. Això podria prendre la forma de seguidors ús intel·ligent de dades que poden dir-nos com s'està utilitzant les nostres dades i fem la decisió sobre si o no volem que les nostres dades utilitzades en l'anàlisi que es duu a terme més enllà de les nostres esferes de coneixement i control. També necessitem regles predeterminades clares pel que es permet el tipus de tractament de dades personals, i quin tipus de decisions basades en aquestes dades són acceptables quan afecten a la vida de les persones. Però el punt important és est - Necessitem una ètica grans de dades, i els desenvolupadors de programari que estar al centre d'aquestes discussions ètiques crítiques. L'ètica de dades grans, com argumentem en el nostre document , són per a tots.