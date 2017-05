La SIDA, un compromís de tota la comunitat

Dissabte, 6.5.2017. 19:50 h

Des que es van descriure els primers casos del que s'anomena, es creu que, arreu del món, 25 milions d'adults i un milió de nens estan ja afectats per aquest virus.L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha calculat que a l'any 2050, el nombre acumulat de persones afectades pel VIH oscil·larà entre els 30 i 40 milions. Les repercussions sanitàries, socials i afectives d'aquesta epidèmia, sinó també tots els seus familiars, amics, parelles i els que treballen amb aquesta problemàtica i, òbviament, tota la societat.El lema d'enguany, "Un compromís de tota la comunitat", s'ha inspirat en tots aquells grups i associacions que han decidit d'afrontar el desafiament de la SIDA,, acompanyant i visitant els malalts a l'hospital, ajudant-los a casa seva, convertint-se en defensors dels drets humans i dels drets ciutadans de les persones afectades.Les iniciatives de la comunitat es basen en la capacitat de les persones per activar els seus propis recursos i els disponibles en el seu entorn, per tal d'afrontar millor els factors que afecten la seva salut i el seu benestar. També es basen en saber aprofitar les intervencions prioritàries de les Administracions i demanar el suport sòlid de tota la societat.La comunitat -ja sigui la família, els amics, el veïns, els companys de feina, l'escola, la parròquia, la penya esportiva, etc.- té una força particularment important i és un. Els membres de la comunitat coneixen millor quines són les seves necessitats, qui en té més i, com diu I'OMS, són capaços d'humanitzar els problemes com també d'erosionar els perjudicis.La comunitat té un rol essencial no només per proporcionar atenció i suport a les persones afectades pel virus de la SIDA, sinó també per prevenir la propagació de la infecció del VIH. Si bé, en general, s'està informat sobre el VIH i la SIDA amb els missatges de les campanyes informatives, moltes persones no mesuren o no veuen les conseqüències de la seva pròpia conducta fins que no en tenen unAixí, els canvis en la conducta sexual individual són molt més fàcils de fer si hi ha un. En aquest sentit, l'experiència de la comunitat gai ha estat esperançadora en molts països, i s'ha fet a vegades extensiva a d'altres col·lectius.El compromís de totes les institucions i associacions d'afectats en la lluita contra la SIDA, com també de totes les organitzacions de la comunitat, permetrà d'unir esforços i, sobretot, de crear un clima de comprensió, d'acolliment i de solidaritat imprescindibles per poder donar una