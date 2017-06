Dijous, 1.6.2017. 09:49 h

Arriba l'estiu i la màniga curta. A tot arreu? No, al bus no.

Hi ha qui no aguanta la calor de bon grat. És veritat que el fred és més fàcil de combatre. Només cal posar-se roba a sobre i, normalment, s'arriba al comfort. La calor, en canvi, només es pot combatre treient-se roba i ni així. I encara menys en zones humides com és el cas de Barcelona i tota la costa on l'humitat relativa acostuma a ser molt alta augmentant la sensació de xafogor.

L'estiu, al qual astronòmicament encara no hi hem arribat, és llarg a les nostres contrades. De fet, enguany, ha començat en plena primavera. Però té els seus avantatges. Anem més lleugers de pes perquè no ens hem d'endur cap abric o jersei.

No? N'estem segurs d'això?

Doncs sí, senyores i senyors. Si sou usuaris del transport públic, malgrat la temperatura s'apropi als trenta graus i l'humitat assoleixi el 85% us ben convé portar una vestimenta hivernal a la mà perquè el conductor del bus, o el del metro, o el del comboi de rodalies ha decidit que 15 o 17 graus és la seva (que no la vostra) temperatura de comfort.

Haurem de muntar una plataforma d'afectats pel fred al transport públic?

Si res no canvia us hi animo.