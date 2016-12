Allisada espectacular a El Periódico

Dietari 2014 Diumenge, 18.12.2016. 22:38 h

Suposo que han vist la portada d’avui d’El Periódico. El rotatiu ha publicat els resultats d’una enquesta sobre partidaris del referèndum i també sobre les opcions de vot en aquest. El titular feia així: “El referéndum unilateral divide a los catalanes”. Com a subtítol i com a gràfic en portada i desenvolupat a l’interior deien: “El 49,6% de los encuestados apoyan una consulta no pactada y el 48,8 lo rechazan”. Aleshores explicaven que l’independentisme havia baixat, etcètera.



La manipulació és tant gran quan s’observa el gràfic, que la xarxa ha fet una repassada al pamflet dirigit per Enric Hernández sense precedents. Jo mai havia vist tants tuits junts delatant una trampa d’un diari. Això m’ha fet pensar... a qui enganya realment el paper, quan la xarxa, que té més difusió, corregeix així?



Una de les perversions més grans de la cuina d’aquesta enquesta, ha estat col·locar una part del ‘Sí’ a la columna del ‘No’. Així, aquella majoria del 80% a favor del referèndum es reduia al 49,6% del titular. El Periódico desglossava al seu interior aquestes dues barres que responien a la pregunta concreta: “Está a favor de que se convoque un referèndum sobre la independència de Catalunya?” El ‘Sí’ pur arribava al 49,6, i aleshores a la barra del ‘No’ trobàvem el ‘No’ pur (“No, en ningún caso”) amb un 13,8%. I aleshores, el 35% era catalogat com un “Solo si es legal y acordado con el gobeirno central”. Per tant, SÍ. Un 35% de la columna del ‘No’ està a favor de que es convoqui el dit referèndum. 49,6 + 35 = 84,6%. Més del 80%.



La perversió va més enllà de tot això, però de ben segur que trobaran els referents especialitzats que els faran el comentari expert més detallat. L’altra manipulació de l’enquesta, la de la resposta a la pregunta del referèndum és la clàssica. Els diaris unionistes no presenten mai el resultat pur d’un referèndum, on no s’ha de tenir en compte cap altra opció que el ‘Sí’ i el ‘No’. En aquest cas, pregunten: “Si fuera a votar, votaria ‘Sí’ o ‘No’ a la independencia?” Sí: 48.9% No: 40.3% No votarien: 1.8% Blanc: 0.6% NS/NC: 8.5%. Sembla que la independència no arriba al 50%, com ha passat amb el recompte de vots del 27S. Però aleshores depurem el resultat i l’homologuem internacionalment i ens surt aproximadament un 55% ‘Sí’ a un 45% ‘No’. Un clàssic.



La independència en aquests moments guanyaria. És per això que cal convocar el referèndum, o bé tirar pel dret. Quan parlem de tirar pel dret, ens referim a una Declaració Unilateral, quan llegim també la notícia que El TC obre un nou procediment per suspendre Forcadell i quatre membres de la mesa del Parlament, obrint la via penal. Els diputats, a banda de la pròpia Forcadell són: Lluís Corominas, Anna Simó i Ramona Barrufet, de Junts pel Sí, i també Joan Josep Nuet, de Catalunya Sí que es Pot. Fixin-se en el detall d’incloure CSQEP al sac, podria ser un error futur de l’Estat. Alerta, perquè si aquests diputats són suspesos i el Parlament no arriba a reposar-los, la mesa quedaria en mans de Ciutadans. Molt de compte.







Article escrit per Oriol Jordan

