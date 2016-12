L'estratègia de Junqueras surt brodada... de moment

Dietari 2014 Dilluns, 19.12.2016. 23:01 h

No sabem si la boirina que el Dietari mencionava fa uns dies s’ha escampat o bé mai ha existit, però una cosa és clara: l’estratègia d’Esquerra està sortint brodada, ja que està creixent com l’escuma i els seus competidors més directes, la CUP i sobretot el PDECat, baixen de manera contundent. L’enquesta d’El Periódico d’avui ha xocat la política catalana: en unes eventuals eleccions al Parlament sense Junts pel Sí,els republicans arrasarien amb 48-50 escons, mentre que la segona plaça se la disputen el PSC (19-21), Ciudadanos (17-18), En Comú Podem (15-16) i el PDECat (15-17), que cau estrepitosament. El PP es manté amb 10-11 diputats, mentre que la CUP baixa fins els 6. Els independentistes mantindrien la majoria absoluta (69-73) i un 47% llarg de vots. El mateix que ara, vaja.



Un dels punts més destacats és que la plena sobirania no dóna símptomes d’afluixar, i fins i tot va cap endavant, tenint en compte l’altra enquesta d’El Periódico ahir. Ara bé, el que ha sacsejat totes les tertúlies és el resultat d’Esquerra, que també firmaria a unes espanyoles, amb 12-13 escons, per 10-11 d’En Comú Podem. I és que està traient tot el rèdit possible a la posició en què es troba: enmig de la tempesta constant entre els exconvergents i els anticapitalistes, que una vegada i una altra deixen massa evident que fan gestos per la seva ideologia i la seva parròquia. Oriol Junqueras es manté al marge de totes les escaramusses en tot moment, fins i tot quan no hi hauria d’estar: de vegades oblida que és una part essencial del Govern i de Junts pel Sí.



D’altra banda, el PDECat mostra símptomes d’estar encara perdut. Ni la marca està consolidada després de l’embolic amb els noms, ni els lideratges estan clars. Marta Pascal no és gens coneguda i encara és grisa i, per l’altra banda, Artur Mas i d’altres símbols de Convergència són molt presents. L’única solució per salvar el naufragi serà que Carles Puigdemont es presenti com a candidat en les properes eleccions.



Ara bé, ningú pot oblidar que la part important de la legislatura encara no ha ni començat. De la gestió de cada actor polític en el moment clau en dependran els resultats finals de les properes eleccions.



Article escrit per Guifré Jordan

