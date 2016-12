Què arriscarien vostès per la llibertat col·lectiva?

Dietari 2014 Dimarts, 20.12.2016. 21:15 h

La CUP ha permès aquesta tarda que els comptes es puguin debatre a la cambra catalana, amb dos vots a favor i 8 abstencions, sota l’amenaça que “ara comença la negociació pressupostària”. Aquesta es preveu àrdua i difícil, però la diferència amb el darrer intent és substancial. Aleshores les esmenes a la totalitat van prosperar, i la política catalana va caure en l’atzucac de la Qüestió de Confiança que el president Puigdemont va superar amb escreix.



Avui s’ha parlat més de referèndums i d’independència per part de l’oposició que d’economia. Qui també n’ha parlat ha estat Íñigo Errejón, que ha obert el cor a un referèndum unilateral, seduint així a un notable públic afí als mitjans digitals. En una entrevista a Nació Digital, el número 2 de Podemos –en actual pugna amb Pablo Iglesias pel lideratge-, ha donat suport a aquesta possibilitat, però sempre i quan el resultat no sigui vinculant, a menys que s’obtingui l’auspici favorable d’Espanya i de la comunitat internacional. Així que venim a ser on érem.



"Ens neguem a ser censors al servei d'un govern incapaç de resoldre els reptes polítics". El cas Carme Forcadell segueix inflant-se. Joan Josep Nuet, un dels qui han hagut d’anar a declarar pel cas obert a la presidenta del Parlament, s’ha postulat a favor de la llibertat d’expressió del Parlament. Nuet, malgrat jugar al doble joc de l’ecosocialisme i avui dels comuns, és un dels actors que més s’ha apropat, encara que sigui a una certa distància, a algunes de les tesis més rupturistes, en el sentit de revolta, de l’independentisme.



Les paraules, però, se les pot emportar el vent fàcilment. Els comuns tenen un discurs molt ben travat sobre els drets de les persones, de les nacions etcètera. També la CUP, també ERC, i també d’altres partits com ara el PDECat. Una altra cosa són les accions polítiques que després es duen a terme quan algunes d’aquestes formacions governa. Si una de les coses té bones aquest Procés, és que ajudarà a clarificar qui seria capaç d’arribar fins el límit (la presó?) en pro de la defensa de les llibertats socials, però també nacionals de Catalunya, molt més enllà de manifestacions més o menys multitudinàries. L’any vinent, el “referèndum o referèndum” destaparà totes les caretes.



Article escrit per Oriol Jordan

Pots consultar tot el Dietari des de l'inici al bloc Oriols

Segueix-nos i digues la teva també al Facebook del Dietari del Procés

Tota la informació sobre el llibre del Dietari del Procés, 'Zugzwang', la trobaràs aquí