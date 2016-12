Dietari 2014 Dijous, 22.12.2016. 23:29 h

Demà serà la cimera pel referèndum en la qual tornarem a veure aquella gran fotografia d’entitats i partits polítics al voltant d’una taula enraonant sobre què fer amb el referèndum. Hi aniran els tòtems del govern: Puigdemont, Junqueras, Romeva i Forcadell. També Ada Colau, Artur Mas, membres del govern català... De la CUP, Mireia Boya i Anna Gabriel, també Lluís Rabell, Joan Coscubiela, Nuet, Fachín per part dels comuns. La societat civil: ANC, Òmnium, AMI, Súmate, sindicats i alguna patronal com Cecot i Pimec. La reunió serà transcendent, però segurament no es decidirà massa cosa més enllà de la constitució d’una espècie de comitè d’experts que pugui assessorar en el dia a dia del Procés. Aquest comitè estarà format per experts en dret internacional, i també politòlegs. Està bé aquesta professionalització del Procés, aquest anar-ho preparant tant, però molt probablement tot acabi rebentant per la via judicial, i aleshores s’haurà d’actuar ràpid i amb molta sang freda, perquè el fantasma de 1934 no plani sobre la Plaça Sant Jaume. Ens la jugarem en poc temps al valor de les grans decisions, que tots sabem quines hauran de ser. Allà es demostrarà la vàlua de tothom, i als ciutadans ens tocarà mobilitzar-nos.



Aquesta nova reunió del Pacte pel Dret a Decidir, ara pel Referèndum comptarà amb canvis a la direcció, ja que Joan Rigol té previst cedir el relleu a una direcció més col·legiada que podria encapçalar Joan Ignasi Elena. És el candidat més adequat? Nosaltres hem rigut molt aquests dies amb l’enrabiada d’Unió per no haver estat convidada a la Gangreunió, com la qualificaria Lluís Llach. Amb un partit en fase de liquidació, és a dir, a punt de desaparèixer, encara es preocupen per fer la traveta als independentistes? Si no s’hi ha convidat al Pacma, què hi pinta Unió?



A Espanya, mentrestant, Montoro tornava a denegar més dèficit per a Catalunya, la mateixa cantarella de sempre, i una jutge suspenia a favor d’Endesa l’obligació de les elèctriques de comunicar els talls de llum. Així funciona la justícia ‘independent’ mentre el Parlament s’esforçava amb una nova llei antidesnonament a saltar-se el veto del TC. De l’Espanya de sempre avui hem sentit a l’ínclit regidor de Badalona i també diputat a la Diputació de Barcelona, Ramon Riera -un bon fatxenda reconegut-, dir el següent als representants de la CUP: “Si això és una democràcia de baixa intensitat, no podrien fer el que fan els grups de la CUP. En temps de Franco, vostès no podrien assetjar una caserna de la Guàrdia Civil perquè serien morts o detinguts”.

