Les dues revolucions es retroben... però fins quan?

El Pacte Nacional pel Referèndum ja és una realitat, com a successor del Pacte Nacional pel Dret a Decidir. Després de tres hores de reunió al més alt nivell de solemnitat al Parlament, el resultat és clar: consens a intentar provar el referèndum pactat una vegada més a fi de fer una campanya per despertar consciències a nivell estatal i internacional amb la màxima força possible. Ningú ha parlat de la via unilateral ni de dates, però aquí rau la principal diferència amb el 9N: mentre fa dos anys no hi havia alternativa als plans de consulta dins la legalitat espanyola, ara el Govern ja està treballant en el pla B. Puigdemont ha defugit confirmar-ho o desmentir-ho, però el vicepresident Junqueras ho ha deixat ben clar: el ‘o referèndum o referèndum’ es manté en la seva totalitat.



La cimera ha reunit 83 persones de tot l’espectre ideològic català, des de l’esquerra anticapitalista fins a la dreta neoliberal. Carles Puigdemont i Ada Colau, líders màxims de les dues revolucions que conflueixen a Catalunya, han encapçalat la reunió, però la trobada ha estat encara més transversal. Institucions, partits polítics, sindicats, entitats i expresidents com Benach, De Gispert, Rigol i Artur Mas han fet pinya en la reconstrucció de la unitat que es va trencar per totes bandes l’octubre de 2014.



El Pacte Nacional pel Referèndum es vehicularà a través d’una comissió executiva de vuit persones de caràcter paritari i transversal. Tant és així que el portaveu de l’òrgan serà l’exsocialista Joan Ignasi Elena i la funció principal de la comissió serà assegurar que els acords presos es compleixin. Les formacions polítiques i les entitats s’hauran d’adherir a un manifest que començarà a ser redactat en els propers dies.



L’estampa, en general, és engrescadora per als independentistes i partidaris del referèndum i esfereïdora pel govern de Rajoy. Un bon inici, però el camí serà molt tortuós. Només queda un dubte: tothom qui ha pujat al vaixell avui ja sap que anar el camí tots junts per baixar-se de l’embarcació quan arribi l’hora de la valentia no serveix d’absolutament res i suposa un engany majúscul a la ciutadania? Si algú no té previst arribar fins al final, que s’aixequi de la cadira que l’ha lligat avui a la democràcia sense excuses.



L’independentisme dóna una segona oportunitat així a aquells que diuen que volen referèndum sense definir-se sobre el resultat desitjat. La primera va acabar evidenciant que els partidaris de la tercera via tenien voluntat clara que el 9N quedés en una consulta ‘desbravada’. Ara, a fi de donar més força al referèndum i d’escenificar voluntat de pacte, se’ls torna a estendre la mà. Tornaran a trair la voluntat del poble dinamitant el projecte plebiscitari des de dins? De moment, Ada Colau ja ha dit en la seva intervenció posterior a l’acte que el projecte no s’ha d’encotillar amb deadlines concrets...



Article escrit per Guifré Jordan

