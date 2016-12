Que ningú en dubti: Felip VI prendrà part en el moment de la veritat

Dietari 2014 Diumenge, 25.12.2016. 21:29 h

Francesc Macià ha tornat a ser el protagonista del Nadal polític en el 83è aniversari de la seva mort. Les tradicionals crides a seguir l’exemple de l’Avi han estat liderades enguany per Carles Puigdemont, en un 25 de desembre que precedirà un nou any més intens que mai. “Som successors de les idees de Macià: coherència, esperança i llibertat”, ha afirmat el president de la Generalitat. Unes paraules clàssiques el dia de Nadal, però, que Puigdemont haurà de tenir present i complir en els mesos que vénen a partir d’ara.



El dia de Nadal també sol recollir les reaccions al discurs del rei Felip VI, que per segon any consecutiu ha volgut enviar un missatge al procés sobiranista català. Ara bé, si l’any passat deixava clara la importància de la unitat d’Espanya, aquest dissabte ha anat més enllà: “Vulnerar las normas que garantizan nuestra democracia y libertad, sólo lleva, primero, a tensiones y enfrentamientos estériles que no resuelven nada, y luego, al empobrecimiento moral y material de la Sociedad”.



És a dir, entre el diàleg real i la judicialització del procés, Felip VI ho té clar: mà dura. Per la seva condició de cap d’Estat, no podia ser més explícit. I això que és cap d’Estat, una figura que els monàrquics defensen perquè se suposa que és neutral. I resulta que aquí la neutralitat és l’unionisme més ranci i la defensa de la llei inapel·lable i sense cap crida ni al diàleg ni a l’acord. Que ningú en tingui cap dubte: si Catalunya arriba al moment de la veritat amb intenció de fer el referèndum peti qui peti, el rei Felip VI prendrà part. I la seva actuació estarà més a prop de la del seu ascendent i cinquè del mateix nom, que de satisfer els anhels del poble català.





Article escrit per Guifré Jordan

