‘Fachinada’ per destapar l’estratègia per torpedinar el referèndum

Dilluns, 26.12.2016.

El secretari general de Podem Catalunya, Albano-Dante Fachin, ha animat la jornada de Sant Esteve amb una sortida de to que deixa clar que com a mínim ell no ha avançat ni un centímetre en l’objectiu del referèndum. Malgrat la cimera. El provocador diputat de CSQEP ha dit que posar data al referèndum condemna al fracàs i que si Puigdemont fixa un dia, Podem no participarà del plebiscit. A més, s’ha permès el luxe de dir que el president de la Generalitat hauria de dimitir perquè ara no està defensant el punt central que duia el programa electoral, la independència en 18 mesos.



Les incendiàries declaracions no han passat per alt a molts usuaris de Twitter que, entre caneló i caneló, han mostrat indignació i l’han increpat a les xarxes. I és que Fachin ha estat la primera cara visible que ha trencat el parèntesi nadalenc d’harmonia entre els independentistes i els comuns propiciada per la cimera del dia 23. I tot per defensar allò indefensable: el referèndum sine die. És a dir, el processisme en la seva cara més fosca, que és quan algú es veu temptat d’allargar-lo com un xiclet infinitament precisament per defugir l’hora de la veritat: complir amb la voluntat del poble català per moltes pegues que l’Estat posi. Aquesta vessant negativa del processisme també ha estat utilitzada per alguns dirigents del bloc independentista, però ara Fachin se l’apropia sense complexos.



Després de la cimera, Ada Colau ja deixava clar que no s’han de posar dates a l’intent de referèndum pactat, cosa que insinuava que aquest seria el subterfugi amb el qual es baixarien del vaixell en el moment clau. El seu acòlit a Podemos aquest dilluns ja deixa l’estratègia encara més destapada. Però és que tindria alguna lògica no posar data per tenir tot el temps del món per forçar l’Estat a fer el pas? Si l’Estat fos normal i no s’hagués provat mai, potser sí.



En aquest cas, no: la comunitat internacional no canviarà el seu discurs “és un afer intern” sota cap concepte. I el govern Rajoy ja ha dit que no per activa i per passiva. Des de 2013. Temps suficient. No veu Fachin que el referèndum pactat és impossible i que aquesta escenificació que es durà a partir d’ara serà simplement per demostrar que Catalunya ha estat dialogant fins l’últim moment? És clar, però, ell s’hi ha apuntat per torpedinar la votació un cop torni a quedar palès que és impossible que Madrid l’accepti. I per, just abans del referèndum, dir, com Joan Herrera l’octubre de 2014, que fóra bo esperar-nos a veure com queda la correlació de forces a Espanya en les properes eleccions.



