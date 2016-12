Garjola per Nadal

Dietari 2014 Dimarts, 27.12.2016. 21:28 h

L’Estat espanyol ens ha regalat una nova detenció per Nadal. Joan Coma, el regidor de la CUP que ja va ser detingut fa unes setmanes a Vic ha repetit i ha estat detingut pels Mossos d’Esquadra per no haver comparegut a l’Audiència Nacional. El mateix regidor Coma ja havia pactat amb el cos policial català com seria aquest moment, i fins i tot ha emès un tuit en el qual desviava el focus d’atenció dels Mossos cap a l’Estat espanyol, el veritable braç acusador: “L'Estat espanyol em deté. Aprofitem tot allò que ens uneix per plantar-li cara col·lectivament. Una abraçada a tots, de tot cor. Amor etern”.



Amb molta habilitat, Coma ha desactivat la possible nova fricció entre independentistes per culpa del fet concret de la detenció per part dels Mossos –que anaven de paisà. El rellevant de tot això és l’ofensiva judicial espanyola, que Neus Munté també ha denunciat en la roda de premsa dels dimarts del Govern. Aquesta nit, doncs, les places de la Vila de molts ajuntaments, amb l'epicentre a Vic, han aplegat centenars de persones que s’han solidaritat amb el regidor cupaire. A la capital d’Osona, els representants dels partits sobiranistes no han faltat i han fet pinya amb la societat civil, llegint un manifest unitari.



Això només és el preludi del que ens espera el 2017. Un any de mobilització i de culminació de la rebel·lió. Durant aquest nou any caldrà ser conscient que la mobilització segurament cada vegada serà més permanent, i serà al carrer on ens guanyarem la llibertat. La volem?





