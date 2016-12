La llei que funda un estat independent

Dietari 2014 Dijous, 29.12.2016. 21:04 h

Actualitat més intensa que mai per posar la cirereta a l’any. Junts pel Sí i la CUP han comunicat que han arribat a un acord sobre el contingut de la llei de transitorietat jurídica, és a dir, de la legislació que ha de fer efectiva la independència. Amb tot, s’han guardat de revelar-ne el contingut, ja que tenen previst aprovar-la el mateix dia que es convoqui el referèndum. La situació es pot semblar perillosament a la de setembre de 2014, quan el Parlament català i Artur Mas van jugar al joc del gat i el ratolí amb la justícia espanyola per aprovar la llei de consultes i convocar la votació del 9N. Amb tot, ara els termes en els quals es pretén tornar a jugar són ben diferents: es tracta d’aprovar la declaració d’independència de facto.



Tot i l’hermetisme amb el document que Junts pel Sí i la CUP manegen, s’ha volgut satisfer les delícies dels independentistes més ansiosos mostrant l’article 1 de la llei: “Catalunya es constitueix en una República de dret, democràtica i social”. A més, s’han conegut els epígrafs, o títols, que encapçalen les nou parts de la legislació. Això dóna pistes dels àmbits en què s’intentarà posar llum al difícil entramat legal, jurídic i logístic que suposa fer una independència sense cap col·laboració de l’Estat predecessor.



En concret, s’acotarà quines lleis catalanes actuals, espanyoles i de la UE es faran servir mentre no hi hagi legislació nova, quines administracions i institucions de l’actual Estat espanyol quedaran suprimides, què passarà amb els funcionaris o bé com queden els contractes a què Catalunya està sotmesa com a comunitat autònoma. A més, es regularà el futur procés constituent i el referèndum d’independència. De fet, com ja fa dies que va explicar Quim Arrufat, la regulació del plebiscit serà l’única part que entrarà en vigor abans que se celebri el mateix, mentre que la resta només es posarà en pràctica només si es guanya la votació. L’únic dubte és saber si l’article 1 ja entrarà en vigor abans del plebiscit o també es reservarà per després.



El dia ha anat encara més carregat, ja que també s’ha sabut el resultat del CEO de desembre. Tot segueix, si fa o no fa, igual que els últims mesos. Junts pel Sí i la CUP baixen alguns escons i la majoria absoluta estaria en dubte (65-69 diputats entre els dos), mentre que la resta de formacions naveguen en similars xifres que ara: C’s 22-24, PSC 17-18, CSQEP 14-15 i PP 11-12. L’enquesta encara posa junts convergents i republicans, cosa poc probable en el futur, mentre que pel que fa al pols sobiranista, tot també segueix en empat tècnic. El No creix mínimament i avança el Sí per 1,5 punts (46,8% a 45,3%).



Tot plegat, el dia en què el jutge del Tribunal Suprem ha fet pública una interlocutòria en què deixa Francesc Homs a un pas del judici, després que fa uns dies el TSJC ja anunciés que Mas, Ortega i Rigau s’asseuran al banc dels acusats entre el 6 i el 10 de febrer vinents. En aquest cas, el text del magistrat amb què s’enllesteix la instrucció en la part d’Homs diu que va actuar de manera “arbitrària” i amb voluntat de desobeir la suspensió del TC. Fins a quin punt els més que probables judicis sobre el 9N jugaran el seu paper en el decisiu any vinent?





Article escrit per Guifré Jordan

