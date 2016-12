Espanya no pactarà res

Dietari 2014 Divendres, 30.12.2016. 20:12 h

Mariano Rajoy fa balanç de l'any, i anuncia que no hi haurà referèndum pactat (Foto: La Razón)

El 2017 és a punt d’esclatar. Avui hem vist aparèixer, a l’americana, a Mariano Rajoy en el seu discurs de balanç de final d’any. El president espanyol ha dit amb total claredat que el referèndum no es produirà. Aquest és el fraternal punt de partida d’Espanya per al proper any. Res de nou, com sempre. Valdrà molt la pena, doncs, que els partits independentistes ho tinguin molt clar, de cara a dedicar quantitats ingents de recursos a demanar aquest referèndum. No perdem gaire temps amb la demanda, que sigui tot lo internacional que ens sembli, però no hi perdem gaire temps. El Govern sembla haver après la lliçó i ja ensenya la punteta de l’as a la màniga que es reserva, el Pla B, la llei de transitorietat jurídica. Finalment tenim alternativa al referèndum pactat, i no hem d’estar pendents de les improvisacions de darrera hora de Mas.



Crec que hagués estat molt difícil arribar a aquest estadi si Mas hagués estat president. El xoc personal amb Junqueras i amb la CUP d’Anna Gabriel era frontal, i ara les informacions sobre la negociació en secret de la llei d’independència en dos temps em fa pensar en una sintonia necessària que s’ha allargat durant la negociació del text, que ha durat sis mesos, i que no hagués estat possible sense la voluntat de diàleg i d’arribar a l’objectiu final tant del PDECat amb Puigdemont, i d’ERC i CUP. Ara bé, ningú no sap què passarà el 2017. La previsió és la de demanar un referèndum pactat amb l’Estat, la resposta del qual ja sabem, moment en el qual veurem si els comuns faran el pas endavant o s’alinearan amb el PP; i aleshores vindrà el gran moment: o llei de transitorietat més referèndum, o DUI o... submissió i més Espanya. Tot això podria desencadenar-se durant el primer semestre de l’any que demà passat comença. O és que es pensen que els tribunals espanyols ja han acabat la seva feina?





Article escrit per Oriol Jordan

