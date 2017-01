El 2017 comença amb un gener calent

Dietari 2014 Diumenge, 1.1.2017. 23:38 h

Asseguts a la coberta de la nau sobiranista i albirant molt llunyanament la silueta difusa d’Ítaca, coberta de boira, ens preparem per afrontar la primera lluita d’aquest any que no tindrà res d’idíl·lic, ans al contrari, caldrà lluitar-lo amb totes les nostres forces, perquè és l’any clau.



Els sindicats s’han despertat aquest 2017 amb ganes de guerra contra la Generalitat. Les seccions d’ensenyament de sindicats com CGT, aliens a la situació crítica que està vivint Catalunya a nivell pressupostari, han convocat una vaga a l’educació pública pel proper 18 de gener, amb l’objectiu d’escalfar al màxim la fase final del debat pressupostari català sota el pretext de “revertir les retallades en ensenyament”. Quines retallades pensen revertir, si els nostres recursos els acaba decidint Cristóbal Montoro? Per què els sindicats s’entesten a no comprendre això? Per què prefereixen que se segueixin decidint des de Madrid, abans d’intentar alguna cosa nova?



A ningú se li escapa que l’entesa entre JxSí i CUP és prou fràgil com per fer saltar el govern pels aires en qualsevol moment. Per altra banda, es pressuposa que ambdós partits han madurat prou el projecte polític per tenir clar que l’objectiu de fons aquest any ha de passar per sobre de les inclemències puntuals. Els sindicats, esperonats pels sectors menys avesats als arguments independentistes, alcen ara la destral de guerra en un moment clau que pot provocar un terrabastall important que als qui primer perjudicaran serà la comunitat educativa.



Aquest any, cal que tot Catalunya aglutini el màxim de forces per resistir amb força el que representa que ha de venir. Cal que fem pinya, perquè el repte que tenim entre mans és molt gros, i una inoportuna vaga pot desfer els fonaments del que hem construït i deixar la nau sobiranista a mercè dels bombarders espanyols, que esperen des del fons de les clavegueres de l’Estat el moment precís per llençar la canonada que enfonsi el vaixell català. Molt de compte, agafem-nos fort.





Article escrit per Oriol Jordan

