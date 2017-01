Puigdemont, entre les grans amenaces pel món el 2017?

Dietari 2014 Dilluns, 2.1.2017. 21:13 h

El prestigiós setmanari Politico, en la seva edició europea, ha inclòs Carles Puigdemont en una llista de 12 personalitats que "probablement arruïnaran el 2017". La publicació diu que el president català i el seu referèndum seran un dels motius pels quals molts europeus voldran quedar-se al llit coberts fins amunt amb el llençol durant tot l'any. El més surrealista de tot plegat és que Puigdemont comparteix llista amb el reaccionari polonès Jaroslaw Kaczyński, l'islamòfob holandès Geert Wilders, el populista Beppe Grillo, dos dels assessors de Trump més estrafolaris o bé els hackers russos que amenacen de boicotejar les eleccions dels països més importants del món.



D’entrada, és surrealista posar al mateix nivell que aquesta ‘fauna’ el president democràticament escollit d'un país que es compromet a organitzar un referèndum per un poble sense discursos xenòfobs, euroescèptics o personalistes (el procés és col·lectiu i podria haver estat liderat per qui fos, com es va demostrar amb la investidura in extremis del gener passat).



A més, però, els arguments de l’article per posar el referèndum català a la ‘llista negra’ són idèntics al discurs oficialista de la Moncloa:“Els assumptes que afecten tots els espanyols només els poden decidir tots els espanyols”. On s’ha celebrat d’aquest tipus no només a la regió independentista? Québec, Escòcia, Eslovènia, Montenegro, Noruega, les repúbliques bàltiques? És clar, a cap d’aquests països es va fer votar tot l’estat del qual volien fugir.



I un altre argument: la neutralitat de l’autor de l’article està en dubte, perquè es tracta d’un antic corresponsal de The Times a Madrid, i just després del 9N de 2014 parlava de la consulta com una “farsa tòxica”. A banda, tampoc s’ha estalviat comentaris burlescos als independentistes escocesos. Així doncs, és preocupant l’article? No, més aviat al contrari: és esperançador, és senyal que el món ens mira, que el plebiscit no passarà desapercebut i, si les coses es fan bé, estarà sobre la taula de les principals cancelleries europees.



Article escrit per Guifré Jordan

