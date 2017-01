Els fanalets, un instrument... unionista

Dietari 2014 Dimecres, 4.1.2017. 20:12 h

Pren força la polèmica pels fanalets amb l'estelada que han impulsat les sectorials osonenques de l'ANC i Òmnium per omplir la cavalcada de Reis de Vic, aprofitant que TV3 en fa la retransmissió. Els principals diaris espanyols se'n van fer ressò ahir i, de rebot, alguns opinadors independentistes van veure's arroasegats en una polèmica magnificada i també van fotre-hi cullerada. El president de l'ANC, Jordi Sànchez, va tractar d'apagar el foc explicant la tradició consolidada a Vic dels fanalets i recordant que la versió amb l'estelada es fa servir des de 2012. Amb tot, els 'factòtums' de l'Estat ja estan recreant-se.



El Mundo afirma en portada que Puigdemont utilitza els Reis Mags per adoctrinar, i els editorials dels rotatius espanyols en van plens: "Repugnant politització", etziba El País, mentre que La Razón titlla la iniciativa d'"insoportable campanya de propaganda". Qui s'ha emportat el primer premi al cinisme en aquest episodi, però, és Mariano Rajoy. El president espanyol va arribar a dedicar unes paraules als fanalets ahir, però què va dir davant el dictamen del Consell d'Estat conegut aquesta setmana, que responsabilitza el ministeri de Defensa de l'època per l'accident del vol militar Yak-42, on van morir 62 espanyols? "No ho he vist, el Consell d'Estat ha tret un dictamen sobre això? No ho he vist, però això ja està substanciat judicialment". Inversemblant la importància que ha donat a cadascun dels dos temes.



Es podria haver estalviat el sobiranisme català aquesta polèmica sobre la campanya vigatana? Sí, i no per la gravetat dels fets, que són una anècdota, ja que cap fanalet adoctrinarà a cap nen ni el distraurà dels principals objectius del vespre: recollir caramels i veure els Reis Mags. Es podria haver estalviat perquè qualsevol referència a nens a aquestes alçades del xoc, pot jugar una mala passada al procés. No de cara a l'Estat, que de ben segur troba qualsevol altre tema per fer demagògia, sinó de cara a la comunitat internacional. En aquesta ocasió la polèmica no ha traspassar fronteres, però podria haver estat el típic episodi per alimentar estereotips perjudicials.



Article escrit per Guifré Jordan

