El ‘cagadubtisme’ de Domènech pot passar factura als comuns a llarg termini

Dietari 2014 Divendres, 6.1.2017. 20:17 h

Setmana per emmarcar de Xavier Domènech, que no ha pogut donar més versions dispars del que pensa al voltant del referèndum català perquè els mitjans de comunicació no li han dedicat més minuts. Quina manera de fer ballar el cap a la gent i de confondre els electors. La seva sort serà que la gran majoria de la població no segueix fil per randa totes les declaracions dels polítics dia a dia, perquè si no, la intenció de vot dels comuns baixaria en picat.



Dijous de la setmana passada el líder d’En Comú Podem deia que estava obert a fer un plebiscit sense pactar-lo amb Madrid si té efectes jurídics, interpel·la a la majoria i arrossega reconeixement internacional. Només cinc dies després, el mateix personatge deia que no, que havia de ser pactat i que la proposta de JxSí i CUP era un nou 9N i per tant la rebutjava. Amb aquest panorama, demanava noves eleccions, tot i que deu dies abans el seu partit va assistir al Pacte Nacional pel Referèndum.



Aquestes últimes declaracions van suscitar tant rebombori que el dia següent, és a dir, abans-d’ahir, va deixar un missatge al seu Facebook on es va mostrar més còmode. És clar, no hi havia entrevistadors i va poder ser tan ambigu com mai. Domènech va afirmar que les eleccions no són incompatibles amb continuar lluitant pel referèndum, però no va aclarir en aquest cas si l’acceptarien unilateral o no. És la gran pregunta a la qual s’haurà d’enfrontar en uns mesos, i que els pot enfonsar com li hauria passat a ICV després del 9N si no s’hagués aixoplugat al nou moviment començat per Podemos.



La popularitat del moviment no se’n veurà ressentida a curt termini, però en uns mesos sí que ho podria fer, ja que la gent agraeix un missatge nítid. Si el PSC va caure al forat més profund de la seva història fa quatre o cinc anys, ara s’està refent lentament perquè com a mínim fa el mateix discurs. Compte, perquè tot el que puja baixa i Colau a l’últim baròmetre municipal ja ha aturat la seva progressió ascendent en intenció de vots.





Article escrit per Guifré Jordan

