Qui governarà el PDECat?

Dietari 2014 Dissabte, 7.1.2017. 20:12 h

Una desbordada Marta Pascal intenta pacificar els ànims al nou PDECat. No és que hi hagi hagut cap revolta, si no que no hi ha manera de trobar un líder per les properes eleccions al Parlament. En principi, si tot va bé, la propera convocatòria electoral hauria de ser la del referèndum, però tots els partits tenen a la retina, d’una manera o una altra, que tard o d’hora les urnes convencionals tornaran, i els exconvergents saben que ERC ja no tornarà a picar l’ham de la llista única. Així que els caldrà afrontar els propers comicis sense Puigdemont, que ha repetit una vegada rere l’altra que no vol tornar-se a presentar.



Puigdemont deia abans-d’ahir que no repetiria com a president de la Generalitat. De fet, no ho serà igualment. Primera perquè ha dit que hi renunciarà, i segona, perquè totes les enquestes indiquen una caiguda en picat de la nova formació de centre-dreta. Així, encara amb l’incògnita Mas, torna a planar el nom de Neus Munté com a successora al capdavant de la llista del PDECat. Potser caldria que es plantegessin la possibilitat de buscar un líder fora del partit, si tan escassos en van a dintre. Algú carismàtic que sigui capaç de donar contingut a les sigles, o algú que tingui la suficient visió també com per plantejar, amb habilitat, un relleu competitiu a un gastat Xavier Trias a Barcelona, la capital de Catalunya. De moment, el PDECat transmet massa provisionalitat.



Marta Pascal, de qui també dóna la lleugera impressió que està sola quan parla, fa bé de recentrar l’objectiu del partit en el referèndum independentista, el veritable moment important d’aquesta legislatura. Perquè cada sortida del camí marcat en l’agenda del país que emprengui en el debat públic pot ser molt perjudicial pels interessos electorals d’una formació que neix fràgil, amb ganes de fer moltes coses, però mancada encara de lideratges nous que siguin capaços de desplaçar, tot prenent-ne el millor, els noms de tota la vida.





Article escrit per Oriol Jordan

