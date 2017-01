La vida és dura, com la seva cara

Dietari 2014 Dilluns, 9.1.2017. 21:18 h

Boom! Lluís Rabell responia de la següent manera a un usuari de twitter que l’interpel·lava sobre una promesa incomplerta) «La vida és dura. Però ets jove. Aprendràs a patir. Fes-ho en silenci i no atabalaràs la humanitat». Quina barra! L’usuari només deia: «Durant la campanya electoral, Lluis Rabell va fer bandera del referèndum. Ara però, parla sobre noves eleccions. Qui menteix a qui?». La tempesta que ha desencadenat el líder de CSQEP arran d’aquest comentari ofensiu ha estat gran i, sobretot, impròpia d’un diputat i un cap de files d’una formació que representa que ha de visibilitat la gent que pateix i treballar per ells, com li ha etzibat la cupaire Mireia Boya. Tant Rabell, com Coscubiela o Fachín encarnen justament el que no hauria de ser el futur En Comú Podem català: la supèrbia i la prepotència infinita.



La frase, terrible, recorda el discurs de resignació dels capellans vers el patiment terrenal (moltes vegades ocasionat per la pròpia doctrina catòlica), o també la maleïda sentència de l’exconseller d’Empresa i Treball convergent, Francesc Xavier Mena, «Que se’n vagin a Londres a servir cafès i aprendre anglès.» Quins espècimens! En 9 dies que portem d'any, els comuns s'estan lluint a base de bé.



Però tot això no és res davant el retorn del Darth Vader espanyol i les enquestes manipulades. Un dels pitjors presidents de la història d’Espanya, José María Aznar, irrompria amb força al Congrés espanyol si se celebressin noves eleccions a l’Estat i ell s’hi presentés amb un nou partit. El Español li dóna 51 diputats. El PP seguiria guanyant amb 102, el PSOE es mantindria amb 73, UP 74, Ciutadans 25 i «Resto» 25. Quina credibilitat té aquesta enquesta? Indeterminable. El diari de Pedro J. Ramírez sembla que juga ara a crear por a Rajoy amb l’hipotètic retorn d’Aznar, i aquest s’hi posa bé.



Tampoc podem determinar la credibilitat de l’enquesta de La Vanguardia, interessada, com sempre. El Grupo Godó ha preguntat pel referèndum. El titular en portada deia que els catalans prefereixen un referèndum pactat a un d’unilateral. Home, és clar, si pot ser pactat millor, però això no treu que el vulguem fer igualment, amb un 76% dels suports. Sobre el resultat, el rotatiu elaborava un altre gràfic maliciós: Un 42,3% votaria Sí a la independència, i un 41,9% No. El 9,9% no es pronunciaria, i un 5,9% no votaria directament. Curiosament, el formatget de la gent que no votaria (5,9%) era més gran que el dels indeterminats (9,9%). Tot això sense explicar-los, com és habitual en aquestes enquestes, que el sondeig no està ben fet, perquè en un referèndum només es comptabilitzen els vots favorables i els contraris.







Article escrit per Oriol Jordan

