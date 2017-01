Comença el tercer i decisiu set del procés, que s’ha convertit en un partit de tennis

Dietari 2014 Dimarts, 10.1.2017. 23:12 h

Sense pena ni glòria. Així es recordarà la reunió d’avui entre els números dos de Catalunya i Espanya, Oriol Junqueras i Soraya Sáenz de Santamaría. L’un li ha reiterat la demanda de referèndum, l’altra li ha reiterat la negativa del govern que representa amb els arguments de sempre, i el primer li ha dit aleshores que la votació se celebrarà malgrat tot. Comença un període en què els dos jugadors a tenen l’estratègia d’atac dissenyada –en el cas català, el doble discurs de referèndum pactat i unilateral, mentre que en l’espanyol la ‘operación diálogo’ sense opció a plebiscit– i ara estan esperant a que el partit maduri per posar-la en marxa.



Extrapolat a un partit de tennis a tres sets, ja no estan en aquella fase exploratòria en què pilotegen per conèixer-se, ja que han jugat ja dos sets amb una victòria per cadascun –el 9N se’l va emportar Madrid, que va evitar que portés conseqüències, mentre que el 27S el va aconseguir Catalunya, amb la consecució de la majoria absoluta independentista–, sinó que han començat el tercer, el definitiu. I tots dos tenen clar què volen fer per batre al contrincant, i també tenen clar com es comportarà qui tenen davant. Ara, però, vénen uns quants jocs en què cap dels dos adversaris es vol precipitar per no relliscar abans d’hora, sinó que reserven el seu pla pel punt culminant del matx, a partir del setè joc. O el que és el mateix: el setè mes de l’any 2017, juliol. Serà el moment en què tot pot començar a moure’s.



Mentrestant, però, tant al govern català com a l’espanyol ja els va bé el discurs del diàleg, per impossible que sigui. Soraya fins i tot ha dit que el seu executiu està treballant ja en alguna de les 46 exigències que Carles Puigdemont va entregar a Mariano Rajoy l’abril passat. Al mateix moment, però, ja ha supeditat el que pugui aconseguir el Principat al fet que el president de la Generalitat acabi assistint a la conferència de presidents autonòmics la setmana vinent. L’enèsim xantatge, un clàssic. És evident que un error al principi d’aquest tercer set ja pot marcar el decurs de la fase final del partit, però no seria insalvable. Ara bé, serà interessant veure qui aconsegueix trencar el servei del contrincant a partir del perillós setè joc amb el 3-3 al marcador.





Article escrit per Guifré Jordan

Pots consultar tot el Dietari des de l'inici al bloc Oriols

Segueix-nos i digues la teva també al Facebook del Dietari del Procés

Tota la informació sobre el llibre del Dietari del Procés, 'Zugzwang', la trobaràs aquí