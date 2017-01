9 anys de diàleg per Francesc Homs

Dietari 2014 Dimecres, 11.1.2017. 21:22 h

Dues dones són les úniques que poden ara mateix agafar les regnes del Partit Demòcrata Europeu Català després de l’autodescartament d’Artur Mas que acabem de conèixer. L’expresident amenaçat d’inhabilitació diu que tot polític ha de saber quan acaba el seu temps, una decisió que l’honora. Neus Munté i Mercè Conesa són ara mateix les més acreditades per rellevar Puigdemont com a cap de files. Ara bé, la llista de noms possibles aniran omplint pàgines i editorials de diaris i de digitals des de Santi Vila, Jordi Turull, Josep Rull... fins a la novella Marta Pascal. Veurem.



La notícia del dia però, és l’anunci de la petició de la fiscalia de l’Estat de demanar 9 anys d’inhabilitació per a Francesc Homs per prevaricar i desobeir en el cas del 9N. Les primeres declaracions de l’acusat han estat valentes, però veurem en què es tradueixen a la pràctica quan el jutge doni validesa, com totes les travesses indiquen, a les acusacions de la fiscalia: «No penso plegar. El compromís que jo tinc i sento no és amb el Suprem, l'Estat o el govern del PP, sinó amb la ciutadania de Catalunya». La fiscalia no s’ha quedat aquí, però. Avui també ha considerat que hi ha motius amb fonament per interposar una nova querella criminal contra Carme Forcadell i els membres de la mesa que van facilitar el debat de les conclusions de la comissió de procés constituent: Anna Simó, Lluís Corominas, Ramona Barrufet i Joan Josep Nuet.



La situació de Catalunya és ara més asfixiant. Amb cada vegada més càrrecs públics acorralats, queda clar que la disjuntiva entre independència o submissió és més viva que mai. Ja no hi ha camí del mig possible. Fins i tot avui hem escoltat Ada Colau dir que l’important no és si el referèndum és pactat o no, sino que l’important és que el resultat tingui validesa efectiva. Colau no és estúpida, i malgrat totes les crítiques que s’hagin pogut fer al corrent que lidera, i que segueix ideològicament dividit, ella mai ha mostrat la bel·ligerància que han mostrat d’altres individus com Rabell, Coscubiela, Fachin, Domènech, Ribas, etcètera. No oblidin que Colau segueix essent «la jefa».



Abans, però, de qualsevol solució unilateral cal aprovar uns pressupostos que el govern –avui ho ha fet Junqueras- demana a la CUP que aprovi, perquè serà la manera d’afrontar el referèndum de la manera més sòlida possible. Econòmicament però també políticament. És l’hora de fer un bloc sòlid que ens precipiti cap a la plena sobirania. Com dèiem al començar l’any, l’escull dels pressupostos serà encara més difícil de superar a causa de l’escac en el qual han situat al departament de Junqueras els sindicats del món educatiu als quals la CUP ha donat suport. La oportunitat és bona per ells, i necessària pel sistema educatiu sense dubte, però veurem si ho acaba essent per un país que el que necessita és un estat per a fer el salt educatiu que necessitem.





Article escrit per Oriol Jordan

