Per bé o per mal, el món ja entoma el referèndum

Dietari 2014 Dijous, 12.1.2017. 21:25 h

En els darrers dies hem rebut senyals que demostren que el món (o, com a mínim, una part influent) ens està mirant i ja espera el referèndum que Carles Puigdemont ha promès per 2017. Mentre aquí la discussió s'encalla a donar voltes a l'absurda opció de fer-lo pactat i de la conveniència de celebrar-lo o no si Madrid el rebutja de nou, molts arreu del món ho tenen clar. Confien en Carles Puigdemont, més que alguns a Catalunya. L'estan esperant. En silenci.



Bé, alguns se'n fan ressò, com és el cas de Deutsche Bank, que aquesta setmana ha publicat un informe on inclou el 'Catalonia independence vote' en els 30 temes que els seus inversors han de tenir en compte enguany. El situa en el lloc 21, per sobre de les conseqüències del Brexit i just per sota de les eleccions a Alemanya, França o els Països Baixos. El banc alemany s'ho creu, de la mateixa manera que Politico. L'influent setmanari en la seva versió europea posa el president de la Generalitat entre les 12 figures que poden "arruïnar" l'any a nivell europeu.



Notícia negativa? Bé, depèn de la lectura que se'n faci, i si és té en compte que, com a mínim, la publicació també creu que el govern català va de debò. La interpretació de la notícia també pot canviar mirant en detall el perfil del seu autor, un excorresponsal del The Times a Madrid, manifestament antisobiranista i animador de l'equip de futbol de Florentino Pérez. La revista 'Time' i el setmanari francès 'Courrier International' també han inclòs la crida a les urnes per l'autodeterminació a la seva agenda per 2017. El món ens mira, cosa positiva, però la pressió és alta. No val a badar, ja que en cas contrari, el ridícul pot ser encara més alt.



Article escrit per Guifré Jordan

