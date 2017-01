La CUP posa en l’ombra del dubte a Junqueras

Dietari 2014 Divendres, 13.1.2017. 20:12 h

Miquel Iceta: «Si la CUP fos coherent amb els seus principis no hi hauria pressupostos». Resposta de la diputada de la CUP, Mireia Boya: «Si el PSC/PSOE fos coherent amb els seus principis, no hi hauria govern del PP». El debat pressupostari va pujant de decibels a mesura que s’acosta el dia de la votació final. Ara és el moment de màxima pressió al govern per veure si cedeix. El PSC pressiona, els sectors sindicals i de CSQEP pressionen amb una vaga d’educació a la qual la CUP també hi ha donat suport, i des del govern, el president Puigdemont recorda que sense pressupostos hi haurà nova convocatòria electoral, un escenari al qual dóna suport una part influent del PDECat vellconvergent. I ERC?



En un discurs ben travat de Quim Arrufat ahir on va anunciar que la CUP anirà a totes amb el referèndum (primer caldrà aprovar, doncs, els pressupostos), el cupaire va assenyalar directament Oriol Junqueras quan va dir que el PDECat rebutja totes les propostes que els anticapitalistes posen sobre la taula, però el problema és d’ERC: «La diferència no és amb CDC, no va d’extrems, les negociacions pressupostàries les fem amb Oriol Junqueras. És Oriol Junqueras que no respon a aquestes peticions». Arrel d’aquest comentari, els anticapitalistes van demanar al president Puigdemont que s’arromangui i s’impliqui en la negociació pressupostària, perquè en el tràmit per aprovar els comptes, el govern no ha cedit quasi bé en res.



Hi ha una estratègia secreta de Junqueras, o bé és una pinça entre CUP i el PDECat? Potser una crida desesperada de la CUP davant la impossibilitat d'exercir pressió d'una altra manera, com anteriorment? La disjuntiva és clara, i la resposta sembla tota una incògnita. El PDECat per una vegada s’espolsa el problema, Marta Pascal deia aquest matí que les negociacions pressupostàries estan en mans del conseller responsable: Junqueras. La pregunta plana sobre ERC: estan intentant rebentar amb passivitat la negociació pressupostària per fer caure el govern i anar a noves eleccions en vista de les darreres enquestes? Junqueras ha aparegut en persona aquest matí a la reunió de la comissió que negocia els pressupostos, malgrat que no ha aconseguit cap avenç. Des d’ERC es mostren molestos pels comentaris de la CUP, però els darrers segueixen pressionant per mirar d’aconseguir més concessions dels pressupostos autonòmics ja de per si sobreexprimits. Qui té raó en tota aquesta seqüència?



Si la negociació pressupostària no fructifica, el president Puigdemont s’ha compromès a convocar eleccions automàticament, la qual cosa haurà de complir. Tothom n’és conscient, així que el somni del referèndum s’esvairà, i ni el PDECat, ni ERC ni la CUP voldran ser els culpables. Dels tres, molt probablement sigui la CUP qui tingui tots els números per acabar essent la culpable, i més després d’haver tombat ja els primers pressupostos, l’any passat, per això és possible que s’acabin menjant la votació pressupostària encara que no obtinguin cap concessió més de les obtingudes ja, un sentir generalitzat i estès. Els tres partits van jugant internament les seves cartes per no ser, com va passar el 9N, els responsables a nivell públic del fracàs col·lectiu, si aquest finalment es consuma. Caldrà que PDECat, ERC i CUP entenguin la seva quota de responsabilitat, i actuïn en conseqüència i en bloc, si realment volen que hi hagi un referèndum, que aquest sigui vinculant i proclamar l’Estat català.







Article escrit per Oriol Jordan

