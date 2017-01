El Parlament Europeu, el millor escenari

Dietari 2014 Diumenge, 15.1.2017. 23:59 h

Diumenge de transició i calma tensa que apunta a una tempesta propera. La dels pressupostos catalans, que començaran a definir-se mitjançant la negociació d’esmenes aquesta propera setmana. Després d’uns dies enrarits entre la CUP i Esquerra, arriba de nou l’hora de la veritat. I, sense que serveixi de precedent, sembla que els anticapitalistes són més propers als exconvergents que als republicans, com a mínim estratègicament: és evident que a cap dels dos els interessa celebrar noves eleccions. Avui Benet Salellas ha evitat crear més caldo de cultiu contra el vicepresident del govern, però la remor continua.



D’altra banda, una de les notícies del dia ha estat l’anunci que Puigdemont, Junqueras i Romeva aniran a explicar que volen un referèndum pactat al Parlament Europeu. Si bé no serà en sessió plenària, sinó en un acte a una de les sales a Brussel·les, és l’escenari ideal per arrossegar l’atenció de periodistes internacionals, ambaixadors i eurodiputats. La pregunta és evident: fins la data límit, el govern català mostra interès real en fer-lo acordat amb Madrid, però fins a quin punt els comuns també ho estan fent? A banda de dir-ho en declaracions als mitjans de comunicació, què estan fent?

