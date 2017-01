I això només és el tret de sortida del 2017!

Dietari 2014 Dilluns, 16.1.2017. 20:58 h

Les previsions pel que fa al procés en aquest 2017 estan plenes d'incògnites, però el que ja és evident és que serà ben diferent al farragosos, lents i 'encallats' 2016 i 2015. Les estratègies estan ara muntades i tot serà més fluid. En quinze dies de gener ja en tenim força proves. Tot plegat em fa pensar que passaran moltes coses i que ens divertirem, aquest any. Només cal llegir la carta que Carles Puigdemont ha enviat aquesta tarda a Mariano Rajoy declinant oficialment la invitació a la conferència de presidents autonòmics de demà.



El president de la Generalitat ha utilitzat el seu to directe, incisiu, sense pèls a la llengua ni eufemismes per dir-li a Rajoy que no assistirà a la reunió perquè les celebrades fins ara han estat “una posada en escena, però sense cap resultat productiu ni satisfactori”. A més, li demana un diàleg bilateral com a “nació” que és Catalunya, tant per parlar del “referèndum” com de la “llarga llista de prioritats i urgències” del Principat. Amb tota probabilitat, mai un cap de l’executiu català havia parlat tant de tu a tu al seu homòleg espanyol, com a mínim en democràcia.



Puigdemont sí que assistirà a la conferència organitzada pels eurodiputats catalans Tremosa, Terricabras i Solé al Parlament Europeu dimarts de la setmana vinent i, de fet, serà un dels ponents, juntament amb Junqueras i Romeva. Això ha fet embogir Ciutadans i el PP, que han demanat que no hi vagi i que reconsideri les seves intencions respecte a la trobada de demà. No són conscients que aquesta vegada anem de debò i tenim un president col·locat únicament per aquesta missió –i després ‘s’autodestruirà’–? Ara bé, que ningú es pensi que el govern espanyol es quedarà de braços plegats davant aquest gol per l’escaire estratègic de Catalunya. El ministre d’Exteriors ja ha dit que farà front a “qualsevol intent de justificar una cosa que des del punt de vista jurídic no és justificable”. És a dir, el referèndum català.



Què farà? Contraprogramar? Donar flyers espanyolistes a l’entrada? Fer un altre acte el dia següent? Això seria una derrota a nivell internacional, ja que evidenciaria encara més la debilitat. No tindrà els pebrots –amb perdó– d’intentar-lo cancel·lar ara que ja s’ha anunciat, oi? Encara seria un error més garrafal i perdurador per l’Estat. Com no podia ser d’una altra manera, la caverna mediàtica ja s’hi ha apuntat intentant minimitzar l’esdeveniment...



I això només és el tret de sortida del 2017!



Article escrit per Guifré Jordan

