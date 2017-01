El paper d'Errejón quan arribi el xoc definitiu

Dietari 2014 Dimecres, 18.1.2017. 23:30 h

Més enllà de les reflexions sobre paper dels comuns en la fase final del procés, és una incògnita la posició que prendrà Podemos si s'arriba al xoc definitiu que planteja el govern Puigdemont. I més, tenint en compte que el partit d'Iglesias no és ni de bon tros homogeni, com s'està veient en els preparatius del congrés de la formació, Vistalegre II. Així, és raonable que ens preguntem per la reacció del partit lila si s'esdevé el referèndum unilateral, però també concretament per Íñigo Errejón.



El número 2 de la formació ha participat aquest vespre en una taula rodona amb el líder d'En Comú Podem, Xavier Domènech, i l'expresident d'ERC Josep-Lluís Carod-Rovira, qui, per cert, ha fet èmfasi en una idea que s'ha defensat en aquest bloc en multitud d'ocasions: els rivals de l'independentisme no haurien de ser els únics que a Espanya aposten per canviar les coses i deixar votar els catalans. Sí, és cert, però ara hauríem d’analitzar si Podemos i les confluències el volen de debò... o van de farol.



En qualsevol cas, Errejón també ha tocat el crostó a aquells independentistes que els consideren el màxim enemic, però sobretot ha destacat pel seu discurs en català sobre el referèndum sota legalitat catalana. “Tot referèndum és legítim”, ha apuntat. Amb tot, ha dit que sí que s’hauria de veure quina utilitat real tindrà. Per exemple, ha dit que podrà servir per “acumular forces”...



Però... encara més? El 9N, les manifestacions i l’acció de Govern no és prou acumulació? Errejón, però, ha mostrat una cara encara més sobiranista donant fins i tot un consell per als defensors de l’Estat propi: “Només aconseguiràs la independència si a cada pas cap a la plena sobirania demostres que és una millora de les condicions de vida”. Si la corda s’arriba a tensar fins a nivells màxims, continuarà defensant la votació dient que és legítima? Plantarà cara a qui ho critiqui des del seu propi partit?



