L'unionisme segueix multiplicant per u. I l'independentisme?

Dijous, 19.1.2017. 20:12 h

Enmig de la difícil negociació pressupostària, l’unionisme civil segueix intentant visualitzar-se fragmentant-se en més entitats. Avui ha nascut Concòrdia Cívica, impulsada per una venerable catedràtica de dret constitucional, Teresa Freixes de 66 anys, escortada per Societat Civil Catalana, Empresaris de Catalunya, i el grup de periodistes Pi i Margall. Tot entitats força minúscules que es tornen a aplegar per intentar crear un nou artefacte entre tots, i fer veure que amb aquesta diversitat d’associacions són més. De fet, és el mateix que feia l’independentisme fa més de vint anys i, també més actualment, creant una amalgama d’entitats i d’iniciatives pràcticament intranscendents. Avui però, les tornes s’han girat, i l’independentisme s’ha aconseguit solidificar en associacions grans que han arrossegat un govern que finalment navega cap a la plena sobirania.



El camí és tortuós. El que sembla que hauria de ser el darrer obstacle intern, els pressupostos, va camí de seguir-se enredant, tot i que el to del debat és força més baix que en ocasions anteriors: la darrera negociació pressupostària i, sobretot, el relleu a la presidència de la Generalitat. La CUP sap que no es pot permetre no aprovar uns pressupostos que es poden exprimir poc més, perquè serien crucificats com a destructors del procés. Tanmateix, el sector proper a Anna Gabriel ja pressiona en aquest sentit; però per altra banda necessiten nodrir-se de més gestos per part del govern per mirar de no fer enfadar massa els seus. Molt probablement no podran defugir la fotografia final, i la qüestió serà si estan disposats a assumir el cost polític que això pugui implicar, o bé acabaran cedint a les pretensions del govern, i als acords pel referèndum. Deixar-ho aquí seria un fracàs en tota regla, un regal que massa gent està esperant i que hauríem d’evitar. Ara és un bon moment per accelerar, la setmana que ve tindrà lloc la conferència del president Puigdemont, Junqueras i Romeva al Parlament Europeu i el govern espanyol no l’ha poguda evitar mentre prepara noves ofensives. Però aquesta incapacitat és rellevant, perquè significa que l’Estat està en un moment tou en el qual ha deixat oberta l’escletxa perquè Catalunya faci via.







Article escrit per Oriol Jordan

