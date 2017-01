Tindran els pebrots de criticar l’independentisme després de la coronació del ‘rei’ Trump?

Dietari 2014 Divendres, 20.1.2017. 22:42 h

Ha arribat el dia D: D de Donald Trump. Un excèntric multimilionari amb mentalitat del segle XIX i sense cap experiència política s’ha fet amb el poder de la primera potència mundial. La postveritat, l’antiestablishment provinent del moll de l’os de l’establishment, la xenofòbia i la demagògia han triomfat i avui és el dia en què tot plegat s’ha confirmat: Trump ha estat investit president dels Estats Units d’Amèrica. El 45è president del país té un currículum que fa pensar en l’adveniment de les deu plagues d’Egipte, però d’altra banda tot podria quedar en foc d’encenalls i, tenint en compte que al cap i a la fi és establishment, potser no pot canviar tantes coses com voldria.



En qualsevol cas, avui tota la fanfàrria nord-americana s’ha posat a la seva disposició per vanagloriar-lo: Trump abans que res assistint a una missa, multitud de gent, crits de ‘USA, USA’, grades per a veure la fastuosa cerimònia, exèrcit, orquestres, canons, cotxes oficials, banderes per tot arreu al Capitoli, el ja expresident Obama marxant en helicòpter... Per un moment semblava l’acte de coronació d’un nou rei, però curiosament això ha succeït a la capital de la república més antiga del món encara existent (amb el permís de San Marino, que guanya per 1.500 anys).



Això, però, no és gens punible a Donald Trump, i és que tot allò que ha esdevingut avui ho marca la tradició. I no és nacionalisme? Després alguns sectors critiquen Catalunya i el seu presumptament tan negatiu ‘nacionalisme’. I, és clar, també carreguen contra el full de ruta del govern del país, contra els plans independentistes i fins i tot contra la conferència de dimarts vinent de Puigdemont, Junqueras i Romeva a Brussel·les. Això és el que estan fent fins ara. Ara bé, tindran els pebrots de continuar-ho fent quan als Estats Units d’Amèrica a partir d’avui comença el ‘regnat’ de la postveritat, l’antiestablishment provinent del moll de l’os de l’establishment, la xenofòbia i la demagògia?



