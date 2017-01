El poble començarà a girar la ruleta del procés el 6F

Dietari 2014 Dissabte, 21.1.2017. 23:15 h

Dilluns 6 de febrer de 2017 es prepara la primera mobilització ciutadana enguany de la fase definitiva del procés. No serà, òbviament, una manifestació comparable amb les de la Diada, però en el seu context, de ben segut que serà gran i molt gran: qui es pot manifestar un dilluns a les 8:15h? Efectivament, els estem parlant de la mobilització que tindrà lloc a favor del president Mas, d’Ortega i Rigau allà on el TSJC anunciï el 6 de febrer de 2017.



Les entitats sobiranistes, encapçalades per l’ANC, han demanat un esforç de mobilització en el qual aprofiten per fer una crida a la gent a demanar-se festa durant aquella estona. Tant és així, que s’ha habilitat un web per poder facilitar i maximitzar la organització d’aquest esdeveniment de país. Avui s’ha activat el web https://9nsomtots.cat/ i al llarg de la jornada ja s’han registrat més de 5.000 persones, i el servidor ha caigut diversos cops. Aquest és l’esperit que haurà d’imperar durant aquest any decisiu.



Que és un any decisiu s’ha començat a veure des del dia 1 de gener. La setmana que ve es començarà a decidir el futur del país amb la definició de la postura de la CUP envers els pressupostos de la Generalitat. Els anticapitalistes i Junts pel Sí estan fent notables esforços -i discrets- per poder-se trobar en un punt mig en el qual ambdues formacions se sentin mínimament còmodes i puguin vendre quelcom als seus votants. Els anticapìtalistes han dit avui que no posaran línies vermelles, perquè l’important i la prioritat número u és el referèndum.



També han dit que mouen un 3% dels pressupostos (700 milions) quan el seu pes al Parlament representa el 14%. Se suposa que amb això voldrien dir que haurien de poder decidir sobre el 14% dels pressupostos de la Generalitat, però 72 diputats no són el 100% de l’hemicicle. Per tant, novament estem davant d’un debat estèril. El més important serà que totes dues formacions, condemnades a entendre’s, mostrin aquesta bona voluntat d’entesa que avui ha verbalitzat el món cupaire, malgrat els sacrificis, i tirem endavant aquesta fase definitiva, una “loteria” com titllava Miquel Iceta. De quin cantó caurà la ruleta aquest 2017?





Article escrit per Oriol Jordan

Pots consultar tot el Dietari des de l'inici al bloc Oriols

Segueix-nos i digues la teva també al Facebook del Dietari del Procés

Tota la informació sobre el llibre del Dietari del Procés, 'Zugzwang', la trobaràs aquí