La lluita de les clavegueres a nivell internacional, en marxa

Dietari 2014 Diumenge, 22.1.2017. 21:36 h

A només dos dies de la conferència que Puigdemont, Junqueras i Romeva oferiran al Parlament Europeu, encara és una incògnita l’èxit que tindrà, sobretot pel que fa al nombre de VIPs internacionals que es deixaran caure. El Govern i els eurodiputats catalans malden per aconseguir el màxim ressò, però mentrestant, com era d’esperar, les clavegueres de l’Estat espanyol ja estan en marxa. L’eurodiputada sueca Bodil Valero ha enviat un correu electrònic als 750 representants de la cambra europea per anunciar la seva assistència... i també per explicar pressions de la diplomàcia espanyola per fer rebentar l’esdeveniment.



Es tracta d’un altre cop dur a la ‘façana’ que Espanya ensenya als seus col·legues, d’una vergonya cada vegada més difícil de tapar. A més, és una evidència que el conflicte ja ha saltat a l’arena internacional. Tant és així que avui un mitjà de la ‘caverna mediàtica’, esRadio, ha anunciat que Rajoy té a les seves mans un informe del CNI i altres organismes d’intel·ligència que dibuixen un escenari internacional més favorable a Catalunya del que sembla.



La suposada feina de la intel·ligència espanyola explica que hi hauria diversos països que començarien a alinear-se amb les tesis de Catalunya, amb alguns parlaments nacionals abanderant el moviment. A més, l’informe parla d’una feina especialment notable del delegat del Govern a Viena, Adam Casals, que estaria teixint una bona xarxa de complicitats. Hi ha una part de la pugna Catalunya-Espanya que no veiem, que no coneixem i que es juga a les clavegueres. I potser és la més important. Només cal esperar que algun dels protagonistes del moment polític actual faci unes memòries d’aquests anys, perquè tot el que passa ‘sota terra’ fa l’aspecte de ser clau.



Article escrit per Guifré Jordan

