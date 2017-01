Que vénen els catalans!

Dietari 2014 Dilluns, 23.1.2017. 22:16 h

A l’Europa d’aquesta espècie de nou Imperi Romà que és la Unió Europea, un poble es resisteix. Catalunya arriba a Brussel·les, la Roma del segle XXI, i la cohort s’ha espantat. El president dels bàrbars catalans i el seu equip de govern pronunciaran una conferència on defensaran el temut referèndum d’independència. El guirigall ha estat rotund i absolut. Tant és així, que el Partit Popular, a partit del seu eurodiputat portaveu a Europa, Esteban González Pons, ha enviat una carta a tots els diputats al Parlament Europeu per demanar-los que no vagin a la conferència.



Però les gestions han anat més enllà: el govern espanyol ha demanat al flamant nou president del Parlament Europeu que convoqui a tots els ambaixadors a una trobada amb ell. Aquesta serà uns minuts abans que la conferència catalana, dues plantes més amunt. Al Partit Popular, a l’Estat espanyol en general hi ha molts nervis. La bilis ha circulat per tots els micròfons possibles. Des de comparacions amb l’extrema dreta, fins als típics comentaris: la conferència de Puigdemont serà com “una conversa de bar”.



Tot això ve a tomb que els darrers informes del CNI estan començant a detectar un interès creixent dels poders fàctics europeus i de les institucions comunitàries pel referèndum català. I això passa perquè el govern s’ha pres molt seriosament aquesta iniciativa, i ha deixat a banda tant els eufemismes com els dubtes. És aquest el camí. És aquesta la manera. Des de l’Estat podran contraprogramar, mirar de fer el buit a aquesta conferència; però no podran esborrar de l’agència el referèndum que el poble català s’ha proposat de fer sí o sí. En relació a això, el Pacte Nacional pel Referèndum ja ha elaborat el manifest mitjançant el qual es vehicularan les adhesions per portar el país a una consulta referendària vinculant i d’acord amb la legalitat catalana.



Després del vendaval de la conferència europea vindrà el primer plat fort de l’any: aquest dissabte la CUP votarà la proposta de pressupostos que ha elaborat el govern català. Finalment, Junts pel Sí ha traslladat una proposta en la qual es presenten tot un seguit de cessions als anticapitalistes excepte pel que fa a l’IRPF per les rendes més altes. És la línia vermella del PDECat. A partir de dissabte, quan el consell polític de la CUP prengui la gran decisió abans de la celebració del referèndum, veurem si el país pot agafar l’autopista de la democràcia o no.





Article escrit per Oriol Jordan

