El dia en què la Generalitat va fer el cim a la seu de la sobirania europea

Dietari 2014 Dimarts, 24.1.2017. 23:53 h

Posada en escena monumental del govern català a Brussel·les, després d’intents de boicot i pressions a dojo per part de la diplomàcia espanyola. Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Raül Romeva han aconseguit no només omplir els 350 seients de la sala on s’ha celebrat la conferència, sinó que hi havia desenes de persones de peu. Amb l’únic dubte de si la ‘qualitat’ dels assistents era tan alta com si es podia esperar –els organitzadors parlen de 40 eurodiputats i membres d’ambaixades, ‘think tanks’ i ‘policy advisers’–, el que és evident és que el president de Catalunya ha fet un pas de gegant a l’hora de fer el referèndum unilateral irreversible.



I per què? Bé, l’ha anunciat als quatre vents a la seu més gran de poder de la Unió Europea, ara no es pot fer enrere. Puigdemont no va de farol, va de debò: ha parlat d’una votació acordada, però no ha dubtat a anunciar que se celebra igualment peti qui peti com a molt tard el setembre vinent. A més, la reunió d’avui és un element més en el caldo de cultiu que ja fa anys que la Generalitat està impulsant per justificar accions al marge de la legalitat espanyola i aconseguir la simpatia europea en aquest sentit.



La comitiva ha volat amb una companyia de baix cost i s’ha ‘atrinxerat’ a la seu de la delegació catalana a Brussel·les per preparar durant vuit hores la conferència –o aquesta és com a mínim la versió oficial, tot i que les sospites sobre alguna trobada informal i discreta a la capital belga estan servides–. A les set de la tarda, els tres protagonistes han fet gala del seu domini d’idiomes i han exposat europeisme (Romeva), bonança econòmica contraposada al nivell espano (Junqueras) i ganes de voler votar (Puigdemont), amb precs a la UE per part dels tres per fer asseure Espanya a la taula de negociació.



El president de Catalunya ha parlat també d’un “tracte de l’Estat vers Catalunya feridor i decebedor” després de 40 anys contribuint al projecte espanyol. Un discurs contra Madrid al qual Oriol Junqueras també hi ha participat. El vicepresident ha estat crític amb l’Estat espanyol pel repartiment dels impostos, el sistema de pensions, el dèficit, l’“alt preu de l’electricitat”, la “ineficiència econòmica” i la “injustícia social” de l’actual Estat. “[Espanya és] el país que ha tingut més fallides de la història”, ha reblat. El discurs de Romeva també s’ha basat a deixar clar que el moviment sobiranista català és europeista. Tot sigui per guanyar simpaties entre els 28 i mostrar-se com un actiu en la integració del continent i no un passiu.



Article escrit per Guifré Jordan

